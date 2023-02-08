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Кім Чен Ин показав дружину та доньку: рідкісні фото

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кім Чен Ин показав дружину та доньку: рідкісні фото
Кім Чен Ин украй рідко показує родину
фото з відкритих джерел

Північнокорейський диктатор прийшов із рідними на урочистий бенкет з військовими

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною та донькою відвідав свято з нагоди 75-річчя армії країни. Про це повідомляє радіо «Голос Кореї».

Глава Північної Кореї разом із сім'єю відвідав житло командирів Корейської народної армії (КНА), щоб урочисто відсвяткувати річницю на бенкеті.

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Кім Чен Ин із рідними
фото з відкритих джерел

Окрім лідера країни, його дочки та дружини Рі Соль Чжу у святі взяли участь члени політбюро ЦК Трудової партії, чиновники з міністерства націоборони, командувачі частин арміх та інші генерали.

Ім'я доньки Кім Чен Ина не згадується, але дівчинку можна побачити на світлинах. Раніше стверджувалося, що її звати Кім Чжу Е. Дочці північнокорейського лідера приблизно 10 років.

Влада КНДР не підтверджувала, що Кім Чен Ин має дітей. Та за даними південнокорейської розвідки, у них із дружиною дві доньки та син 2010, 2013 та 2017 років народження.

До слова, існування дітей диктатора ніколи публічно не підтверджувалося, проте Кім Чен Ин вперше «засвітив» свою дочку в публічному просторі (фото). ЇЇ поява під час ракетних випробувань може свідчити про спадкоємність у четвертому поколінні.

Раніше глава КНДР заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї: Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі.

Напередодні стало відомо, що влада КНДР має намір допомогти народним республікам із «відновлювальними роботами» : Північна Корея відправить своїх військових до «ЛНР» та «ДНР».

Як відомо, США викрили крупні поставки боєприпасів Північної Кореї до РФ. Зазначається, що Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для війні проти України. 

Представник міноборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Зауважимо, що Північна Корея заперечила відсутність домовленостей із Москвою щодо постачання Росії зброї. 

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Теги: Ким Чен Ын Північна Корея Кім Чен Ин

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