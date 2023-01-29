Північна Корея заперечує постачання озброєнь для «вагнерівців»

Генеральний директор Департаменту у справах США в КНДР вважає сфабрикованими заяви про передачу зброї

Північна Корея стверджує, що не постачала Росію до озброєнь. Таким чином КНДР заперечила заяви США про передачу Пхеньяном ракет російської приватної військової компанії «Вагнер», пише DW.

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«Спроба очорнити образ (Північної Кореї – Главком), сфабрикувавши неіснуючу річ, є серйозною провокацією, яку не можна допустити і яка не може не викликати реакції», – пригрозив у зв'язку з цим Квон Чон Гун, генеральний директор Департаменту у справах США в КНДР .

Як відомо, у січні Сполучених Штатах оприлюднили нещодавно розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї та перевозили зброю для російської армії, зокрема для приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомила CNN із посиланням на Координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі. Кірбі наголосив, що передача зброї з Північної Кореї є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. До того ж США поділилися своїми розвідданими з групою експертів санкційного комітету Ради Безпеки КНДР.

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Раніше, у грудні 2022 року видання Reuters з посиланням на анонімного чиновника повідомило, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні. Чиновник, опираючись на отримані розвідувальні дані заявив, що кількість зброї, яку поставляє Північна Корея, не вплине на динаміку бойових дій в Україні, проте «викликає занепокоєння».

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що Сполучені Штати оголосили ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією і запровадили санкції проти проти «вагнерівців». У список санкцій потрапила сама ПВК «Вагнера», а також голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко.