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Північна Корея відправить своїх військових до «ЛНР» та «ДНР»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Північна Корея відправить своїх військових до «ЛНР» та «ДНР»
Поліцейські та військові КНДР готові працювати у «ЛНР» і «ДНР»
фото: www.nbcnews.com

Влада КНДР має намір допомогти народним республікам із «відновлювальними роботами» 

 

Влада КНДР направить своїх поліцейських і військовослужбовців до Донецької та Луганської народних республік («ЛНР» та «ДНР») як працівників для участі у відновлювальних роботах. Про це повідомляє північнокорейське видання Daily NK.

Відповідний наказ щодо відбору людей для відновлення цих регіонів отримали пов'язані з міноборони КНДР компанії Cholhyon Construction та Kumrung Construction. Очікується, що від 300 до 500 молодих чоловіків віком від 19 до 27 років прибудуть до ЛНР та ДНР наприкінці лютого чи на початку березня.

Daily NK зазначає, що невідомо, яку вигоду влада КНДР отримає від відправки своїх військовослужбовців. Передбачається, що північнокорейські силовики в зоні бойових дій можуть отримувати втричі більше, ніж російські військові за збереження зарплати в КНДР. Передбачається, що Пхеньян може включити доходи майбутніх робітників до бюджету країни.

Раніше сестра голови КНДР Кім Чен Ина, заступник голови відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Е Чжон заявила, що Пхеньян завжди буде на боці Москви, в одному окопі з армією та народом Росії.

Нагадаємо, північна Корея стверджує, що не постачала Росії  озброєнь. Таким чином КНДР заперечила заяви США про передачу Пхеньяном ракет російської приватної військової компанії «Вагнер».

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Теги: Міноборони наказ військові Північна Корея влада

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