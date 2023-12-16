Киргизстан почав виробляти військову техніку для Росії – ISW

Одна із країн, яка найбільш активно допомагає Росії, – це Киргизстан

Підприємство, яке виробляє виробництво бронетехніку для РФ, вийшло на повну виробничу потужність

Киргизстан розпочав виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Повідомляється, що підприємство у місті Баликчі займається ремонтом та виробництвом броньованих модифікацій вантажних автомобілів ГАЗ-66М. За даними джерел, Росія надає частину комплектуючих для випуску машин.

Аналітики ISW зазначають, що складання вантажних автомобілів, ймовірно, відбувається на потужностях російської ремонтної бази.

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Місцеві чиновники зазначили, що підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність. При цьому обсяги виробництва тримають у секреті.

Нагадаємо, Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на постачання китайських безпілотників та німецької електроніки. Одна із країн, яка найбільш активно допомагає агресору, – це Киргизстан.

У липні до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов після повідомлень про те, що Киргизстан допомагає Росії обходити санкції.



