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Киргизстан почав виробляти військову техніку для Росії – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Киргизстан почав виробляти військову техніку для Росії – ISW
Одна із країн, яка найбільш активно допомагає Росії, – це Киргизстан
фото з відкритих джерел

Підприємство, яке виробляє виробництво бронетехніку для РФ, вийшло на повну виробничу потужність

Киргизстан розпочав виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що підприємство у місті Баликчі займається ремонтом та виробництвом броньованих модифікацій вантажних автомобілів ГАЗ-66М. За даними джерел, Росія надає частину комплектуючих для випуску машин.

Аналітики ISW зазначають, що складання вантажних автомобілів, ймовірно, відбувається на потужностях російської ремонтної бази.

Місцеві чиновники зазначили, що підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність. При цьому обсяги виробництва тримають у секреті.

Нагадаємо, Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на постачання китайських безпілотників та німецької електроніки. Одна із країн, яка найбільш активно допомагає агресору, – це Киргизстан.

У липні до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов після повідомлень про те, що Киргизстан допомагає Росії обходити санкції.

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Теги: Киргизстан росія озброєння Москва

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