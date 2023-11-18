Саміт у США завершився заявою без згадки війни Росії проти України

Деякі країни не хотіли включати згадки про Україну і Сектор Гази у спільну декларацію

Члени Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) завершили цьогорічний саміт у Сан-Франциско спільною заявою, в якій не згадується війна Росії проти України та бойові дії у Секторі Гази. Про це повідомляє EFE.

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Текст спільної заяви, узгоджений усіма учасниками, відрізнявся від декларації минулорічного саміту в Таїланді, де більшість членів засудили російську агресію, вимагаючи виведення військ РФ із України і вказуючи на наслідки вторгнення для світової економіки.

Цього ж разу, в останній день саміту Сполучені Штати опублікували окрему заяву щодо України і Сектору Гази, пояснивши, що «деякі лідери» виступили проти внесення цих формулювань до тексту спільної декларації.

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Окрема заява, опублікована США дуже схожа на минулорічну декларацію з Бангкока. У ній підкреслюється, що війна РФ проти України «спричиняє величезні людські страждання і посилює наявні вразливості в глобальній економіці».

Щодо Близького Сходу, то у заяві США йдеться про те, що члени АТЕС «обмінялися думками щодо кризи в Секторі Гази», а лідери, в тому числі президент США Джо Байден, поділилися «своїми відповідними позиціями».

Той факт, що консенсусу не було досягнуто, є невдачею для США, які у своїй заяві визнали, що деякі країни не хотіли включати згадки про Україну і Сектор Гази у спільну декларацію «на підставі того, що вони не вважають АТЕС форумом для обговорення геополітичних питань».

Замість того, щоб згадати Україну і Сектор Гази, лідери країн-учасників використали свою декларацію для заяв про просування стійкої та інклюзивної політики, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату, і сприяння «прозорому, інклюзивному» бізнес-середовищу для економік регіону.

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Крім того, члени АТЕС зобов'язалися сприяти боротьбі з гендерною нерівністю і спільно боротися з транскордонною корупцією та незаконним переміщенням капіталу.

Вони також підтримали реформу Світової організації торгівлі (СОТ).

Байден, своєю чергою, використав саміт АТЕС, щоб підкреслити сильну економіку США та її зв'язки з іншими країнами Тихоокеанського регіону на тлі зростання впливу Китаю. Також Байден зустрівся з лідером Китаю.

Країни АТЕС вели переговори за зачиненими дверима протягом декількох днів, щоб досягти спільної заяви, яка була оприлюднена через п'ять годин після того, як Байден передав головування в організації своїй колезі з Перу Діні Болуарте.

АТЕС створено у 1989 році з метою сприяння вільній торгівлі між її членами, серед яких США, Китай, Австралія, Японія, Бруней, Канада, Чилі, Гонконг, Індонезія, Південна Корея, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Філіппіни, Росія, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, та В'єтнам.