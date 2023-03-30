Китай готується до війни: чотири знакові промови Сі Цзіньпіна

Глава КНР виділив США як супротивника Китаю та наголосив на важливості об'єднання Тайваню і материка

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати». Про це повідомляє Foreign Affairs.

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Китайський уряд оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету, який подвоївся упродовж останнього десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. В останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси «Національної оборонної мобілізації» по всій країні.

Найбільш промовистими моментами на Всекитайських зборах були виступи самого Сі. Китайський лідер виголосив чотири промови: одну перед делегатами Китайської народної політичної консультативної конференції, дві перед депутатами Всекитайських зборів народних представників і ще одну перед військовими та воєнізованими лідерами.

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У них Сі описав похмурий геополітичний ландшафт, виділив США як супротивника Китаю, закликав приватний бізнес служити військово-стратегічним цілям КНР і повторив, що вважає об'єднання Тайваню і материка життєво важливим для успіху своєї фірмової політики, спрямованої на досягнення «великого омолодження китайського етносу».

Перша промова

У своїй першій промові 6 березня 2023 року Сі Цзіньпін, схоже, мобілізував промислову базу Китаю для боротьби і конфлікту.

«У найближчий період ризики й виклики, з якими ми стикаємося, будуть тільки збільшуватися і ставати все серйознішими, – попередив він. – Тільки тоді, коли всі люди думатимуть в одному напрямку, наполегливо працюватимуть для спільної мети, допомагатимуть один одному в одному човні, об'єднуватимуться в одне ціле, наважаться на боротьбу і будуть вправними у цій боротьбі, вони зможуть продовжувати здобувати нові великі перемоги». Щоб допомогти КПК досягти цих «великих перемог», Сі пообіцяв «правильно спрямовувати» приватний бізнес інвестувати в проєкти, які держава визначила пріоритетними.

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У своїй промові глава КНР також розкритикував Сполучені Штати, порушивши свою практику не називати Вашингтон супротивником, окрім як в історичному контексті. Він назвав США та їхніх союзників головними причинами нинішніх проблем Китаю. «Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами здійснили проти нас оточення і придушення з усіх боків, що принесло безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни», – зазначив він. У той час як адміністрація президента США Джо Байдена наголошує на «захисних бар'єрах» та інших засобах уповільнення погіршення американо-китайських відносин, Пекін явно готується до нової, більш конфронтаційної ери.

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Друга промова

5 березня 2023 року Сі виступив з другою промовою, в якій виклав своє бачення китайської самодостатності, що пішло значно далі, ніж будь-яке з його попередніх обговорень цієї теми. Було заявлено, що рух Китаю до модернізації залежить від подолання технологічної залежності від іноземних економік – маються на увазі Сполучені Штати та інші індустріально розвинені демократичні країни.

Сі Цзіньпін також сказав, що хоче, аби Китай покінчив із залежністю від імпорту зерна і промислових товарів. «Якщо нам бракуватиме того чи іншого, міжнародний ринок нас не захистить», – заявив Сі. Того ж дня на цьому наголосив у своєму щорічному урядовому «звіті про роботу» Лі, прем'єр-міністр, що йде у відставку, заявивши, що Пекін має «невпинно тримати миски з рисом для понад 1,4 мільярда китайців у своїх руках». Наразі Китай залежить від імпорту, забезпечуючи ним понад третину свого чистого споживання продовольства.

Третя промова

У своїй третій промові 8 березня 2023 року перед представниками НВАК і Народної збройної поліції Сі заявив, що Китай має зосередити свої інноваційні зусилля на зміцненні національної оборони і створенні мережі національних резервних сил, які можуть бути задіяні у воєнний час. Лідер Китаю також закликав підтримати кампанію «Освіта з питань національної оборони», щоб об'єднати суспільство навколо НВАК, посилаючись на «Рух подвійної підтримки» – кампанію комуністів з мілітаризації суспільства в районі їхнього базування в Яньані 1943 року.

Четверта промова

У своїй четвертій промові 13 березня 2023 року Сі оголосив, що «суттю» його великої кампанії є «об'єднання батьківщини», натякаючи на зв'язок між поглинанням Тайваню і розхваленою кампанією, спрямованою на те, щоб зробити Китай знову великим.