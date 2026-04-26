Франція попередила про ризик радіаційної катастрофи через удари РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Франція ініціює збір коштів на ремонт ЧАЕС

Міністерство Європи та закордонних справ Франції оприлюднило жорстку заяву до 40-х роковин Чорнобильської трагедії. Париж наголосив, що систематичні атаки Росії на енергосистему України ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Французькі дипломати підкреслили, що російські обстріли цивільної та енергетичної мережі України — це не лише гуманітарна катастрофа, а й прямий шлях до радіаційного інциденту. Через сорок років після аварії 1986 року світ знову змушений згадувати про героїзм ліквідаторів через агресивні дії Кремля.

«Через сорок років після Чорнобильської катастрофи Франція знову підтверджує свою підтримку жертвам цієї аварії та віддає шану героїчній мужності тих, хто працював над подоланням її наслідків», – заявили у французькому МЗС.

У Парижі підкреслили, що російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України можуть мати серйозні радіологічні наслідки. Зокрема, удар по конфайнменту ЧАЕС у лютому 2025 року безпосередньо підвищує ризик ядерного інциденту

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що після цієї атаки Франція, яка головує у G7 у 2026 році, заявила про готовність підтримати та долучитися до збору коштів на відновлення арки конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ. 

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Як відомо, станом на 15 квітня, сума заборгованості державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» перед Пенсійним фондом складала 26,6 млн грн. Ідеться про відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за понад 1,1 тис. пенсіонерів, які повинна покривати атомна станція.

Теги: Чорнобильська АЕС Чорнобильська зона Франція Європейський Союз

