€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT

Брюссель готовий розморозити кошти лише після реформ і зміни політичного курсу Угорщини

Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов. Про це пише Financial Times, передає «Главком».

Європейська комісія вже розпочала «негайну взаємодію» з Мадяром, закликаючи якнайшвидше відновити відносини з Україною та провести реформи, які роками блокував попередній уряд. Перемога Мадяра і усунення Орбана, відомого проросійським курсом, викликали хвилю оптимізму в ЄС і НАТО після тривалого періоду так званої «неліберальної демократії».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Ми почнемо працювати з новим урядом якнайшвидше, щоб досягти швидкого і давно необхідного прогресу на благо угорського народу». Водночас вона попередила: «Попереду ще багато роботи, щоб Угорщина повернулася на європейський шлях».

За даними європейських дипломатів, від Будапешта очікують конкретних кроків: розблокування допомоги Україні на €90 млрд і зняття вето на нові санкції проти Росії. У ЄС навіть готуються ухвалити рішення щодо фінансування України одразу після вступу нового прем’єра на посаду.

Загалом близько €35 млрд залишаються замороженими через конфлікт із Брюсселем. Із них майже €18 млрд заблоковані через порушення принципу верховенства права, корупційні ризики та проблеми з незалежністю судів, ще понад €17 млрд – це пільгові кредити.

Щоб отримати ці кошти, Угорщина має виконати 27 вимог, серед яких антикорупційні реформи, зміни в судовій системі, оновлення керівництва державних інституцій і скасування рішень часів Орбана – від політики щодо біженців до обмежень академічної свободи.

Окремою проблемою залишається конфлікт із Європейським судом щодо міграційної політики. Через невиконання рішень Угорщина вже сплачує штраф €1 млн щодня, а загальна сума наблизилась до €900 млн.

У Брюсселі визнають: тиск на нового прем’єра значний. «У нас є багато важелів впливу. Тиск на нього великий, і, думаю, він хоче діяти швидко», – зазначив один із представників ЄС.

Сам Мадяр у день перемоги пообіцяв відновити систему стримувань і противаг, а також приєднати країну до Європейської прокуратури і створити антикорупційний орган.

Втім у ЄС залишаються обережними. Досвід Польщі показав, що навіть після зміни влади реформи можуть блокуватися. Крім того, за угорською конституцією президент має 30 днів на формування парламенту, і в Брюсселі побоюються, що Орбан може використати цей час, щоб ускладнити майбутні зміни.