€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT

Іванна Гончар
Іванна Гончар
€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT
Мадяру доведеться виконати 27 вимог за €35 млрд
фото: Getty Images

Брюссель готовий розморозити кошти лише після реформ і зміни політичного курсу Угорщини

Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов. Про це пише Financial Times, передає «Главком».

Європейська комісія вже розпочала «негайну взаємодію» з Мадяром, закликаючи якнайшвидше відновити відносини з Україною та провести реформи, які роками блокував попередній уряд. Перемога Мадяра і усунення Орбана, відомого проросійським курсом, викликали хвилю оптимізму в ЄС і НАТО після тривалого періоду так званої «неліберальної демократії».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Ми почнемо працювати з новим урядом якнайшвидше, щоб досягти швидкого і давно необхідного прогресу на благо угорського народу». Водночас вона попередила: «Попереду ще багато роботи, щоб Угорщина повернулася на європейський шлях».

За даними європейських дипломатів, від Будапешта очікують конкретних кроків: розблокування допомоги Україні на €90 млрд і зняття вето на нові санкції проти Росії. У ЄС навіть готуються ухвалити рішення щодо фінансування України одразу після вступу нового прем’єра на посаду.

Загалом близько €35 млрд залишаються замороженими через конфлікт із Брюсселем. Із них майже €18 млрд заблоковані через порушення принципу верховенства права, корупційні ризики та проблеми з незалежністю судів, ще понад €17 млрд – це пільгові кредити.

Щоб отримати ці кошти, Угорщина має виконати 27 вимог, серед яких антикорупційні реформи, зміни в судовій системі, оновлення керівництва державних інституцій і скасування рішень часів Орбана – від політики щодо біженців до обмежень академічної свободи.

Окремою проблемою залишається конфлікт із Європейським судом щодо міграційної політики. Через невиконання рішень Угорщина вже сплачує штраф €1 млн щодня, а загальна сума наблизилась до €900 млн.

У Брюсселі визнають: тиск на нового прем’єра значний. «У нас є багато важелів впливу. Тиск на нього великий, і, думаю, він хоче діяти швидко», – зазначив один із представників ЄС.

Сам Мадяр у день перемоги пообіцяв відновити систему стримувань і противаг, а також приєднати країну до Європейської прокуратури і створити антикорупційний орган.

Втім у ЄС залишаються обережними. Досвід Польщі показав, що навіть після зміни влади реформи можуть блокуватися. Крім того, за угорською конституцією президент має 30 днів на формування парламенту, і в Брюсселі побоюються, що Орбан може використати цей час, щоб ускладнити майбутні зміни.

Читайте також:

Читайте також

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали підозрюваних за місцями їхнього проживання
У Києві затримано інженерів, які допомагали росіянам відновлювати пошкоджені НПЗ
17 березня, 17:33
Дрон-перехоплювач спеціально створений для ураження швидких і маневруючих повітряних цілей
Німеччина профінансувала для України рекордну партію дронів-перехоплювачів
23 березня, 13:31
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
24 березня, 15:15
Санкції зменшують спроможність Росії фінансувати війну
Ще 100 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Канади
26 березня, 20:49
Євросоюз і надалі шукатиме шляхи, як допомогти Україні
Євросоюз передає Україні €80 млн доходів від активів Росії – Каллас
31 березня, 20:14
Петер Мадяр повторює риторику Орбана щодо України
Мадяр стане новим Орбаном? ЄС оцінив перспективи політики Угорщини
2 квiтня, 08:11
Сійярто обговорював із Лавровим вступ України до ЄС
Нова порція зливів: Сійярто узгоджував із Лавровим чутливі питання ЄС
8 квiтня, 19:57
Президент наголосив, що потрібно вже готуватися до наступної зими
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади перед виборами в Угорщині
9 квiтня, 16:48
Валюта досягла майже трирічного максимуму
Угорський форинт різко зріс після поразки Орбана на виборах
Вчора, 05:50

€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT
€35 млрд на паузі: Мадяру доведеться виконати 27 вимог ЄС – FT
Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним
Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post
Мелоні розкритикувала Трампа через нападки на Папу Римського
Мелоні розкритикувала Трампа через нападки на Папу Римського
Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
Естонія повідомила про рекордну кількість затриманих російських агентів
Трамп назвав наступну ціль після Ірану
Трамп назвав наступну ціль після Ірану

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:38

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
