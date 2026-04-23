Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою

Погашення планують забезпечити за рахунок репарацій від Росії, поки ж ЄС гарантує виплати власним бюджетом

Європейський Союз погодив надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд, який фінансуватиметься за рахунок запозичень на міжнародних ринках та гарантуватиметься бюджетом ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

Згідно з ухваленими змінами до регламенту ЄС, кошти будуть спрямовані на покриття нагальних бюджетних потреб України. Виплати мають розпочатися у найближчий час.

При цьому погашення кредиту не ляже безпосередньо на Україну. Передбачається, що борг буде закрито за рахунок репарацій, які Росія має виплатити Україні.

«Виплата коштів розпочнеться якомога швидше, що забезпечить життєво важливу підтримку найнагальніших бюджетних потреб України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», – заявив міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос.

Механізм передбачає, що Євросоюз залучатиме кошти на ринках капіталу, а обслуговування боргу буде забезпечене фінансовими інструментами ЄС до моменту фактичного отримання репарацій.

Нагадаємо, що Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії – найбільший за останні два роки, який охоплює енергетику, фінанси та військово-промисловий комплекс.

Документ передбачає підготовку до повної заборони морських перевезень російської сирої нафти та нафтопродуктів. Під обмеження також потрапили 36 енергетичних компаній і 46 суден так званого «тіньового флоту», яким відтепер заборонено заходити в порти ЄС.

Додатково введено санкції щодо обслуговування російських LNG-танкерів і криголамів. Із 2027 року російські компанії втратять доступ до LNG-терміналів на території Євросоюзу. Санкційні списки також розширено на 58 компаній, пов’язаних із виробництвом безпілотників та іншого озброєння.