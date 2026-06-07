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Оточення Путіна обходить санкції та купує західні бізнес-джети – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Оточення Путіна обходить санкції та купує західні бізнес-джети – WSJ
Bombardier Global 7500 вважається одним з найрозкішніших і найдосконаліших приватних літаків у світі
фото з відкритих джерел

Росія змогла розширити доступ до західних товарів різного призначення через послаблення контролю з боку американської адміністрації 

Незважаючи на жорсткі міжнародні обмеження, найближче оточення Володимира Путіна продовжує купувати та використовувати розкішні приватні літаки західного виробництва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Журналісти з'ясували, що в московському аеропорту Внуково базується один із найдорожчих у світі бізнес-джетів – Bombardier Global 7500 вартістю близько $75 млн. Цей літак обслуговує главу «Ростеху» Сергія Чемезова, який лише за кілька місяців здійснив на ньому близько шести перельотів до ОАЕ. Також доступ до нових бортів Bombardier отримали підсанкційні олігархи Аркадій Ротенберг та Ігор Кесаєв. Свої колишні маршрути до Європи російська еліта змінила на польоти до Еміратів, Азербайджану та інших країн, що не підтримали санкції.

До 2022 року російські олігархи користувалися послугами європейських операторів авіації зі Швейцарії чи Люксембургу. Після блокування цих схем виникли нові ланцюжки поставок через «сірі зони». Європейські посередники купують літаки на вторинному ринку, реєструють їх у нейтральних юрисдикціях (ОАЕ, Оман, Казахстан, ПАР), і лише потім передають у розпорядження російських клієнтів під управління локальних компаній.

Компанії-виробники, такі як Bombardier, заявляють про наявність комплексних систем контролю, проте експерти зазначають, що відстежити перепродаж літаків третім сторонам вкрай важко.

Колишній директор OFAC (відомства Мінфіну США з контролю за іноземними активами) Джон Сміт підкреслив, що Росія змогла розширити доступ до західних товарів розкоші через послаблення контролю з боку американської адміністрації. За його словами, боротьба з такими схемами вимагає постійних ресурсів та тиску, без яких санкції перетворюються на гру в «вдар крота» – коли на місці однієї заблокованої фірми-посередника одразу з'являється інша.

Раніше повідомлялося, що у російських владних і бізнесових колах посилюється невдоволення президентом РФ Володимиром Путіним через затяжну війну з Україною, наростання економічних проблем і інтернет-блокування. 

Як зазначає The Guardian, частина еліт дедалі частіше вважає рішення російського президента «безглуздими» та «саморуйнівними». За словами одного з неназваних впливових бізнесменів, «спостерігається глибоке розчарування в Путіні» та «зростає відчуття катастрофи, що насувається».

До слова, масштабні удари українських безпілотників по території Росії поступово змінюють ставлення частини росіян до війни. Якщо раніше бойові дії сприймалися як щось далеке, то тепер мешканці Москви та Підмосков'я починають відчувати наслідки конфлікту безпосередньо у себе вдома.

Теги: росія путін олігархи

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