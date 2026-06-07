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У Косові проходять треті парламентські вибори за останні півтора року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Косові проходять треті парламентські вибори за останні півтора року
Косово прагне вийти з глухого кута за допомогою дострокових виборів
фото з відкритих джерел

Нинішній виборчий марафон є наслідком паралічу законодавчої гілки влади

У неділю, 7 червня 2026 року, у Косові стартувало голосування на чергових дострокових парламентських виборах, уже третіх за останні 18 місяців.

Хронічна політична нестабільність не лише виснажує внутрішні ресурси частково визнаної республіки, а й ставить під загрозу отримання масштабної фінансової допомоги від Європейського Союзу, яка напряму прив'язана до впровадження структурних реформ. Голосування по всій країні завершиться о 19:00 за місцевим часом, після чого розпочнеться підрахунок бюлетенів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

На попередньому достроковому голосуванні, яке відбулося порівняно нещодавно – у грудні 2025 року, партія чинного прем'єр-міністра Альбіна Курті здобула переконливу перемогу, заручившись підтримкою 51,1% виборців.

Попри таку солідну монобільшість, очільнику уряду не вдалося забезпечити ширший політичний консенсус серед фракцій щодо обрання нового президента країни. Політичний егоїзм лідерів партій та нездатність до компромісів зрештою заблокували роботу парламенту і призвели до чергового розпуску вищого законодавчого органу.

Постійна зміна урядів та передвиборчі кампанії суттєво гальмують зусилля Косова на шляху до інтеграції в європейське співтовариство. Головна небезпека тривалого глухого кута – ризик втратити колосальні фінансові вливання з Брюсселя.

У квітні ЄС почав виділяти Косову €61,8 млн попереднього фінансування в рамках Плану зростання для Західних Балкан. Ці кошти є частиною загального пакета плану у €882,6 млн до 2027 року.

Будь-які подальші виплати залежать від реформ в економіці та верховенства права.

Ще одна тривала інституційна криза може залишити Косово у політичному глухому куті замість того, щоб продовжувати впроваджувати реформи.

Парламентські вибори у Косові призупинили зусилля щодо відновлення переговорів із Сербією, яка досі відмовляється визнати незалежність регіону.

Їхній прогрес є умовою для обох країн на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, виборча кампанія у Вірменії стала головним політичним індикатором для країни, яка намагається переосмислити свій геополітичний вектор після нищівної військової поразки від Азербайджану три роки тому та остаточної втрати контролю над Нагірним Карабахом. 

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Теги: Косово вибори парламент

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