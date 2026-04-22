Чим готова пожертвувати Україна заради швидкого вступу в ЄС: розʼяснення Качки

За словами віцепремʼєра з євроінтеграції, Україна готова на кілька років відкласти отримання деяких пільг від Євросоюзу

Україна готова відкласти отримання частини пільг від Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку. Про це повідомляє заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє «Главком».

За словами Качки, Україна готова на кілька років відкласти отримання субсидій у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС (CAP), щоб зменшити занепокоєння щодо цієї політично чутливої програми євроблоку. «Такий підхід можливий, але давайте обговоримо умови», – сказав він.

Зазначається, що Україна вже мала суперечки з країнами ЄС, зокрема з Польщею, через пом’якшення обмежень на експорт української агропродукції. У разі вступу до ЄС Україна також отримає право на значні виплати в межах CAP, що може ще більше ускладнити переговори щодо бюджету блоку. Ця програма забезпечує фінансову підтримку фермерів і становить значну частку довгострокового бюджету ЄС.

Як повідомив віцепремʼєр, Україна могла б приєднатися до CAP у наступному бюджетному циклі Євросоюзу. Він також зазначив, що Україна готова швидко виконати вимоги ЄС і прагне підписати договір про вступ уже наступного року – залежно від прогресу переговорів. Після цього державам-членам знадобиться ще кілька років для ратифікації.

Крім того, Качка наголосив на необхідності якнайшвидшого виділення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, який раніше блокувала Угорщина. За його словами, Україна найближчим часом оголосить про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», пошкодженого Росією у січні. Він підкреслив, що розблокування кредиту є критично важливим, оскільки частину коштів планують спрямувати на військові потреби.

До слова, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані символічні переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу.

До слова, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до Європейського Союзу.