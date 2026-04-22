Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чим готова пожертвувати Україна заради швидкого вступу в ЄС: розʼяснення Качки

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами віцепремʼєра з євроінтеграції, Україна готова на кілька років відкласти отримання деяких пільг від Євросоюзу
фото: Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції﻿

Євросоюз досі не може надати Україні конкретну дату вступу

Україна готова відкласти отримання частини пільг від Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку. Про це повідомляє заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє «Главком».

За словами Качки, Україна готова на кілька років відкласти отримання субсидій у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС (CAP), щоб зменшити занепокоєння щодо цієї політично чутливої програми євроблоку. «Такий підхід можливий, але давайте обговоримо умови», – сказав він.

Зазначається, що Україна вже мала суперечки з країнами ЄС, зокрема з Польщею, через пом’якшення обмежень на експорт української агропродукції. У разі вступу до ЄС Україна також отримає право на значні виплати в межах CAP, що може ще більше ускладнити переговори щодо бюджету блоку. Ця програма забезпечує фінансову підтримку фермерів і становить значну частку довгострокового бюджету ЄС.

Як повідомив віцепремʼєр, Україна могла б приєднатися до CAP у наступному бюджетному циклі Євросоюзу. Він також зазначив, що Україна готова швидко виконати вимоги ЄС і прагне підписати договір про вступ уже наступного року – залежно від прогресу переговорів. Після цього державам-членам знадобиться ще кілька років для ратифікації.

Крім того, Качка наголосив на необхідності якнайшвидшого виділення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро, який раніше блокувала Угорщина. За його словами, Україна найближчим часом оголосить про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», пошкодженого Росією у січні. Він підкреслив, що розблокування кредиту є критично важливим, оскільки частину коштів планують спрямувати на військові потреби.

До слова, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані символічні переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу.

До слова, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до Європейського Союзу.

Читайте також:

Теги: євроінтеграція Тарас Качка Європейський Союз пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як пишуть журналісти, лідер «Тиси» готовий діяти швидко, оскільки він розуміє, що може втратити значну частину коштів ЄС
Мадяр готує масштабну угоду для перезавантаження відносин із Брюсселем – Politico
14 квiтня, 09:12
Каллас відбила закиди США щодо пасивності ЄС
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
10 квiтня, 22:00
ЄС перевіряє Угорщину після скандалу з розмовами Сійярто
ЄС вимагає від Будапешта пояснень після скандалу з РФ
9 квiтня, 19:53
Єнс Столтенберг обіймав посаду Генерального секретаря НАТО рівно 10 років, з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2024 року
Здати Балтію та Україну? Що насправді розкрили мемуари Столтенберга
4 квiтня, 16:04
Юрій Щербак та патріарх Філарет
Легендарний дипломат порівняв історичну роль покійного Патріарха Філарета з Іваном Мазепою
2 квiтня, 19:27
Через дію CBAM українські виробники змушені скорочувати постачання до ЄС, зазначає Водовіз
Через екомито CBAM Україна втрачає валютну виручку та конкурентоспроможність – Forbes Ukraine
30 березня, 17:25
Єврокомісарка Марта Кос заявила про неможливість вступу України до 2027 року
Єврокомісія назвала умови вступу України до ЄС
24 березня, 16:30
Через Україну в ЄС загострилися суперечки на найвищому рівні
Допомога Україні розколола ЄС: глава Європарламенту зробила заяву
23 березня, 04:43
Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу
Туск: підозри про витік даних із засідань ЄС до Росії існували давно
23 березня, 01:58

Політика

Коли Україна відновить транспортування нафти «Дружбою»: Reuters назвав дату
Коли Україна відновить транспортування нафти «Дружбою»: Reuters назвав дату
У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву
Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони
Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони

Новини

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua