Китай серйозно обмірковує постачання летальної військової допомоги РФ – Блінкен

Водночас публічно Китай показує себе як країну, що прагне миру в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

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Очільник американської дипломатії нагадав, що Китай тривалий час підтримував Росію – причому не лише політично й економічно, а й за рахунок надання нелетального обладнання.

«І ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України. І я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час своїх кількох зустрічей із Сі Цзіньпіном», – підкреслив Блінкен.

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Він також розкритикував позицію Пекіна щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну, сказавши, що КНР «намагається всидіти на двох стільцях».

«Публічно він (Китай) показує себе як країну, що прагне миру в Україні. Але непублічно, як я вже говорив, протягом останніх місяців відбувалось постачання нелетальної допомоги, що прямо сприяє військовим зусиллям Росії. Є також інформація, яка буде незабаром оприлюднена, згідно з якою Китай серйозно обмірковує постачання летальної допомоги РФ», – додав держсекретар США.

Блінкен водночас відмовився уточнювати, про яку саме допомогу йдеться, та додав, що «є різні види летальної допомоги, яку вони (Китай) принаймні обговорюють передати, зокрема зброю».

Нагадаємо, Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю.

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У суботу, 18 лютого, американські ЗМІ повідомили про стурбованість офіційного Вашингтону щодо можливої підтримки Китаєм російської армії. «Офіційні особи бачать ознаки того, що Пекін хоче «підповзти до краю» надання смертоносної військової допомоги Росії, але не бути при цьому спійманим», – написало CNN.

Того ж дня свою заяву зробила віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс. «Ми також стурбовані тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з початку війни… Заглядаючи вперед, будь-які кроки Китаю щодо надання смертоносної підтримки Росії призведуть лише до продовження вбивств і подальшого підриву порядку, заснованого на правилах», — заявила вона під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.