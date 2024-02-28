Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
Китай продовжуватиме займати конструктивну позицію у врегулюванні «кризи» в Україні
Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало можливість відправлення європейських військ до України, закликавши всі сторони знизити напруженість у цьому питанні. Про це повідомляє проросійське видання Риа Новости.
«Ми закликаємо всіх сторін досягти консенсусу та створити умови для ослаблення напруженості, сприяння припиненню вогню та бойових дій», – зазначила заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР Мао Нін.
Мао Нін додала, що Китай продовжуватиме займати конструктивну позицію у врегулюванні «кризи» в Україні.
Стало відомо, що спецпредставник Китаю відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту». Його візит відбудеться в березні.
«Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, що зображують китайське вторгнення. В одній із вправ, що описують гіпотетичний напад Китаю, зазначається, що Росія, названа в рамках військової гри «Північною Федерацією».
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