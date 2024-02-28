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Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
Заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР Мао Нін закликає всіх сторін досягти консенсусу
фото: AP Photo / Liu Zheng

Китай продовжуватиме займати конструктивну позицію у врегулюванні «кризи» в Україні

Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало можливість відправлення європейських військ до України, закликавши всі сторони знизити напруженість у цьому питанні. Про це повідомляє проросійське видання Риа Новости.

«Ми закликаємо всіх сторін досягти консенсусу та створити умови для ослаблення напруженості, сприяння припиненню вогню та бойових дій», – зазначила заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР Мао Нін.

Мао Нін додала, що Китай продовжуватиме займати конструктивну позицію у врегулюванні «кризи» в Україні.

Стало відомо, що спецпредставник Китаю відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту». Його візит відбудеться в березні.

«Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, що зображують китайське вторгнення. В одній із вправ, що описують гіпотетичний напад Китаю, зазначається, що Росія, названа в рамках військової гри «Північною Федерацією».

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Теги: росія Китай напад Україна солдат

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