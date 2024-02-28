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Спецпредставник Китаю відвідає Україну: названо дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецпредставник Китаю відвідає Україну: названо дати
Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії
фото з відкритих джерел

Лі Хуей також відвідає Німеччину, Прольщу та Францію

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ і кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту». Його візит відбудеться в березні. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Китаю.

«Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну.  Заява дипломата прозвучала на тлі повідомлень про те, що представники Кремля зацікавлені в дипломатичному вирішенні конфлікту. Водночас Україна розраховує на додаткове фінансування з боку США.

Чжан Цзюнь додав, що безпека однієї країни не повинна забезпечуватися коштом безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована шляхом посилення або навіть розширення військових угруповань.

Також Китай закликав Україну та Росію до мирних переговорів.

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Теги: Китай Україна війна

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