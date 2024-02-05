Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)

Проти затриманих росіян порушено кримінальну справу нібито про замах на вчинення теракту

Росія стверджує, так званий теракт готувався нібито «за завданням України»

РФ заявила, що двоє росіян готували теракт. Зокрема, основною ціллю мав стати кортеж кримського гауляйтера Сергія Аксьонова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російські пропагандисти заявляють, що так званий теракт готувався нібито «за завданням України».

Як зазначають російські ЗМІ, двоє із затриманих – подружжя. Проти них порушено кримінальну справу нібито про замах на вчинення теракту і незаконне придбання, зберігання та перевезення вибухових речовин.

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Наразі підозрюваних заарештували на два місяці.

Нагадаємо, у Грузії виявили 14 кг вибухівки, яка нібито прямувала з Одеси до Воронежа. Повідомляється, що в результаті проведення обшуку співробітники антитерористичного центру вилучили два акумулятори для електромобіля, в які було закладено по шість спеціальних вибухових пристроїв.

Нібито всі шість пристроїв були виготовлені «спеціалістом високого рівня» та розраховані на «широкий радіус ураження».

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Служба держбезпеки Грузії зазначила, що на підставі показань опитаних свідків та аудіофайлів встановлено, що вказані вибухові пристрої та речовини були привезені з Одеси. Вони прямували через Румунію, Болгарію та Туреччину і потрапили до Грузії 19 січня через КПП «Сарфі» на авто, що належить громадянину України. Надалі вибухівку нібито планувалося вивезти до російського міста Воронеж через КПП «Дарьял».

Нагадаємо, ФСБ Росії заявила про спробу замаху на життя кримського гауляйтера Сергія Аксьонова, яку нібито організував завербований Службою безпеки України громадянин РФ.

До слова, соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян українські спецслужби оголошено про підозру. Зокрема, вона причетна до підготовки дітей до війни проти України.