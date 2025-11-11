Головна Світ Політика
Китайська ракета-носій Церера-1 зазнала невдачі під час польоту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ракета приватної компанії Galactic Energy не змогла вивести вантаж на орбіту через збій четвертого ступеня

Китайська ракета-носій Церера-1 зазнала невдачі під час запуску з космодрому Цзюцюань, що призвело до втрати трьох супутників. Проблема сталася на четвертому етапі польоту, через що довелося перервати місію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Galactic Energy

Запуск ракети Церера-1 відбувся о 12:02 за пекінським часом із космодрому Цзюцюань в автономному районі Внутрішня Монголія. За даними компанії, ракета працювала нормально до збою у четвертому ступені, який передчасно відключив двигун. Це призвело до того, що три супутники, призначені для комерційних цілей, не були виведені на орбіту.

Церера-1 – чотириступенева твердопаливна ракета заввишки близько 20 метрів і масою 33 тонни, здатна виводити до 350 кг корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту. Раніше ракета успішно виконала 20 запусків, доставивши 85 супутників на орбіту.

Зазвичай її використовують для запуску невеликих супутників. У цій якості ракета стала ключовим активом у зростаючому комерційному космічному секторі Китаю.

Galactic Energy вже розпочала розслідування причин збою і готується до дебютного запуску більшої ракети Церера-2, перша спроба якого очікується близько 15 листопада. Незважаючи на невдачу, компанія планує продовжувати розширювати комерційний космічний портфель.

Нагадаємо, що Китайська приватна космічна компанія Galactic Energy здійснила другий морський запуск своєї ракети-носія «Церера-1S Y2» (Ceres-1S Y2), яка вивела в космос чотири супутники для збору і передачі даних. Ракета-носій із космічними апаратами сузір’я «Тяньці» (Tianqi Constellation) під номерами 25-28 стартувала з мобільної морської платформи у Жовтому морі біля узбережжя східної китайської провінції Шаньдун у середу о 16:12 за місцевим часом. «Церера-1S Y2» успішно вивела супутники на 850-кілометрову низьку навколоземну орбіту.

