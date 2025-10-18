Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту

США активно тиснуть на Китай, Індію та Японію через торговельні канали, вимагаючи скорочення закупівель російської нафти та СПГ

Сполучені Штати та європейські союзники посилюють економічний тиск на азіатських покупців російських енергоносіїв, що може вже з грудня вплинути на імпорт нафти Індією та здешевити поставки для Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними аналітиків і трейдерів, Японія навряд чи припинить імпорт скрапленого природного газу (СПГ) із Сахаліну. Водночас Вашингтон активно тисне на Китай, Індію та Японію через торговельні канали, вимагаючи скорочення закупівель російської нафти та СПГ.

Нещодавно Велика Британія запровадила санкції проти кількох китайських та індійських компаній, причетних до торгівлі російськими енергоносіями. Подібні обмеження нині розглядають і в Європейському Союзі. Західні країни наголошують, що доходи Москви від експорту нафти й газу напряму фінансують війну проти України.

За підрахунками аналітичної компанії Kpler, морські поставки ключових сортів російської нафти до Китаю та Індії у жовтні можуть зрости до 3,1 млн барелів на добу – це найвищий рівень із червня.

Старша аналітикиня Kpler Му Юй Сю прогнозує, що високий рівень імпорту збережеться і в листопаді через збільшення російського експорту.

«Раптові санкції Великої Британії проти китайських та індійських НПЗ, а також можливість нових обмежень з боку ЄС чи навіть США, можуть змусити покупців діяти обережніше під час укладання нових контрактів, доки ситуація не стане зрозумілішою», – зазначила вона.

Раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна припинить закупівлю російської нафти. Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

Американський лідер зазначив, що після тривалого тиску з боку Вашингтона Делі погодився врахувати позицію США.

«Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії», – сказав Трамп журналістам.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року.

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

Раніше стало відомо, що трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

До слова, індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели.