Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
фото з відкритих джерел

Угода була узгоджена на переговорах у Мадриді, що відбулась у вересні 2025 року

Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США та Китай досягли остаточної угоди щодо TikTok, і вона буде офіційно укладена 30 жовтня під час зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє CBS News, пише «Главком».

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що станом на сьогодні всі деталі узгоджені, і двом лідерам належить завершити цю угоду в четвер у Кореї», – сказав Бессент.

На запитання про подробиці угоди з TikTok, Бессент уточнив, що не бере участі в комерційній стороні угоди, зазначивши: «Моє завдання полягало в тому, щоб китайці погодилися на схвалення угоди, і я вважаю, що нам це вдалося протягом останніх двох днів».

У вересні стало відомо, що Китай та Сполучені Штати досягли базової домовленості щодо врегулювання питання подальшої роботи китайської соцмережі TikTok у США і продовжать використовувати механізм консультацій для усунення розбіжностей, що залишились. 

До слова, в Мадриді відбулися переговори між офіційними особами США та Китаю. Це була четверта зустріч американських та китайських представників. Серед основних тем обговорення – продаж частини додатка TikTok у зв'язку з наближенням терміну домовленостей.

Теги: Китай TikTok переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оцінки розвідданих часто відіграють ключову роль для президентів на важливих дипломатичних переговорах
Держдеп і ЦРУ по-різному оцінили готовність Путіна до переговорів – WSJ
Вчора, 17:52
Фінський лідер прокоментував роль США у можливих мирних переговорах
Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна
18 жовтня, 16:47
Трамп: Ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
9 жовтня, 01:48
Скорочення є частиною масштабної реструктуризації
Масові скорочення в США торкнулися персоналу заводу з виробництва Ozempic
7 жовтня, 14:58
Якщо Туреччина та США домовляться переробляти руду разом, це може скасувати попередню угоду з Китаєм
Туреччина запропонувала США власні рідкісноземельні мінерали
7 жовтня, 06:34
З 1 листопада імпортні вантажівки з-за кордону підпадуть під тариф у розмірі 25%
США запроваджують нові мита на вантажівки
7 жовтня, 06:16
Переговори можуть тривати щонайменше кілька днів, якщо не довше
Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті
6 жовтня, 14:45
Мільярдер Ілон Маск оголосив про скасування своєї підписки на Netflix
Іноземці масово відмовляються від Netflix: що стало причиною
1 жовтня, 03:39
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07

Економіка

Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
Словаччина виступила проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
Молдова знизила тариф на транзит газу до України
Молдова знизила тариф на транзит газу до України
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
Як «Роснефть» та «Лукойл» можуть обійти санкції США: пояснення Financial Times
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua