Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 

Угода була узгоджена на переговорах у Мадриді, що відбулась у вересні 2025 року

Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США та Китай досягли остаточної угоди щодо TikTok, і вона буде офіційно укладена 30 жовтня під час зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє CBS News, пише «Главком».

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що станом на сьогодні всі деталі узгоджені, і двом лідерам належить завершити цю угоду в четвер у Кореї», – сказав Бессент.

На запитання про подробиці угоди з TikTok, Бессент уточнив, що не бере участі в комерційній стороні угоди, зазначивши: «Моє завдання полягало в тому, щоб китайці погодилися на схвалення угоди, і я вважаю, що нам це вдалося протягом останніх двох днів».

У вересні стало відомо, що Китай та Сполучені Штати досягли базової домовленості щодо врегулювання питання подальшої роботи китайської соцмережі TikTok у США і продовжать використовувати механізм консультацій для усунення розбіжностей, що залишились.

До слова, в Мадриді відбулися переговори між офіційними особами США та Китаю. Це була четверта зустріч американських та китайських представників. Серед основних тем обговорення – продаж частини додатка TikTok у зв'язку з наближенням терміну домовленостей.