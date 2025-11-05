Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков

Раніше Пєсков підкреслював, що Москва не розуміє заяви Трампа про нібито проведення ядерних випробувань іншими країнами

Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС, пише «Главком».

«Нам усім ще потрібно отримати якісь роз'яснення від американської сторони, оскільки ні Росія, ні Китай не відновили жодних ядерних випробувань», – сказав Пєсков.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав провести випробування ядерної зброї на території Сполучених Штатів, пояснивши це необхідністю «не відставати від Росії та Китаю».

На це Пєсков наголосив, що Москва не має інформації про будь-які подібні дії з боку інших країн: «Ми просто не можемо сказати наразі, що саме має на увазі президент США», – зазначив він.

Речник Кремля також підтвердив, що «і Росія, і Китай залишаються відданими положенням Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань».

Раніше Пєсков підкреслював, що Москва не розуміє заяви Трампа про нібито проведення ядерних випробувань іншими країнами, оскільки їй нічого не відомо про такі випадки.

За словами Трампа, США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. «І я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це як з президентом Путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів», – сказав він.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн.