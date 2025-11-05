Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: АР

Раніше Пєсков підкреслював, що Москва не розуміє заяви Трампа про нібито проведення ядерних випробувань іншими країнами

Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС, пише «Главком».

«Нам усім ще потрібно отримати якісь роз'яснення від американської сторони, оскільки ні Росія, ні Китай не відновили жодних ядерних випробувань», – сказав Пєсков.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав провести випробування ядерної зброї на території Сполучених Штатів, пояснивши це необхідністю «не відставати від Росії та Китаю».

На це Пєсков наголосив, що Москва не має інформації про будь-які подібні дії з боку інших країн: «Ми просто не можемо сказати наразі, що саме має на увазі президент США», – зазначив він.

Речник Кремля також підтвердив, що «і Росія, і Китай залишаються відданими положенням Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань».

Раніше Пєсков підкреслював, що Москва не розуміє заяви Трампа про нібито проведення ядерних випробувань іншими країнами, оскільки їй нічого не відомо про такі випадки.

За словами Трампа, США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. «І я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це як з президентом Путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів», – сказав він.

Як пише The Washington Post, ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн. 

Читайте також:

Теги: росія Китай Дональд Трамп ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саютіна (ліворуч) 29 лютого 2024 року відвідала пропагандистський захід
Міжнародний союз ковзанярів перевірить відвідування нейтральною росіянкою виступу Путіна
Вчора, 19:03
Термінал є одним із найбільших у Росії для експорту нафтопродуктів
Генштаб підтвердив удари вглиб Росії: уражено нафтопереробну та нафтоналивну інфраструктуру
2 листопада, 14:49
Чен Лі-вун, нова голова найбільшої опозиційної партії Тайваню
Нова лідерка опозиції Тайваню попередила про загрозу війни з Китаєм
1 листопада, 08:51
За словами Зеленського, список отримають лідери країн, які підтримують Україну
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
31 жовтня, 21:14
Тактаров: Навіщо взагалі їхати до Америки?
Ексбоєць UFC заявив, що «Росія привабливіша за США в плані життя в кілька трильйонів разів»
27 жовтня, 19:20
Російські дрони стали небезпечнішими для локомотивів
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
15 жовтня, 16:18
Трамп прилетів до Ізраїлю
Трамп прилетів до Ізраїлю
13 жовтня, 10:02
Путін брехав Трампу про успіхи на фронті
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
9 жовтня, 10:32
Останнім часом РФ активно почала погрожувати Штатам
ISW: Кремль намагається через старі домовленості змусити США відмовитись допомагати Україні
9 жовтня, 09:42

Політика

Трамп проведе зустріч з президентом Сирії в Білому домі
Трамп проведе зустріч з президентом Сирії в Білому домі
Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков
Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков
Орбан різко відреагував на заяву Зеленського про допомогу Угорщини
Орбан різко відреагував на заяву Зеленського про допомогу Угорщини
У США закрили аеропорт Рейгана через повідомлення про мінування літака
У США закрили аеропорт Рейгана через повідомлення про мінування літака
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів
Євросоюз опрацьовує механізм «випробувального терміну» для нових членів
Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Орбана через вступ України в ЄС
Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Орбана через вступ України в ЄС

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua