Ірландія виявилася однією з найслабших країн Європи у сфері безпеки, оборони та розвідки. Як пише The Telegraph, таку оцінку дав ірландський сенатор і відставний капітан армії Том Клонан, передає «Главком».

Повідомляється, що Дублін не має сучасних датчиків і зброї для захисту від загроз, що робить країну «абсолютно беззахисною і провокативно слабкою». Інцидент із польотом президента України Володимира Зеленського до Дубліна 3 грудня підкреслив ці проблеми: літак прибув раніше за розклад, через що уникнув небезпечних військових дронів, які з’явилися на маршруті.

Клонан додав, що Ірландія дізнається про російські операції лише після сигналів від союзників, насамперед Великої Британії. У грудні 2023 року британський військовий корабель і вертоліт змусили російський підводний човен залишити територіальні води поблизу гавані Корк.

Колишній заступник командира підрозділу спеціальних операцій Катал Беррі зазначив, що в Ірландії панує думка: «не тільки конфлікт поганий, але й кожен, хто готується до конфлікту або говорить про нього, також є поганим». На його думку, країні бракує політичної волі, хоча бюджет останніх років має профіцит понад 10 млрд євро.

Ірландія має стратегічно важливі трансатлантичні підводні кабелі та газопроводи, але їхня безпека залишається вразливою через відсутність сучасного обладнання та ефективного планування.

До слова, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Європі слід підготуватись до можливого конфлікту з Росією до 2030 року.

Однак, за словами Буданова, Кремль може значно скоротити цей термін, оскільки для Росії важливо зберегти бойовий досвід своїх військових.

Нагадаємо, британська газета The Telegraph представила новий потенційний сценарій атаки Путіна на Європу, зокрема, на деякі країни НАТО. Окрім цього, експерти проаналізували економічний стан Євросоюзу та Росії, щоб порівняти, чи має РФ достатньо сил для того, що кинути виклик європейським країнам.