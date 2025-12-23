Головна Світ Політика
Ексдержсекретар США розповів про справжню мету Путіна у війні проти України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Блінкен також зазначив, що Путін, ймовірно, не зможе досягти своєї мети одним «ковтком»
фото: Reuters

Блінкен додав, що навіть якщо в майбутньому буде пауза або припинення вогню, важливо, щоб цей процес був стійким і мав глибоке стратегічне підґрунтя

Колишній державний секретар США Ентоні Блінкен висловив своє бачення в інтерв'ю для CNN щодо реальних намірів російського диктатора Володимира Путіна в контексті війни проти України, пише «Главком».

За словами Блінкена, Путін прагне не тільки захопити Донбас, а й перетворити Україну на залежну від Росії державу.

«По-перше, він безумовно хоче весь Донбас. По-друге, він хоче Україну – так чи інакше», – заявив Блінкен. За його словами, мета Путіна полягає в нейтралізації України як незалежної держави та забезпеченні її залежності від Росії. «Це і є його мета», – підкреслив колишній держсекретар.

Блінкен також зазначив, що Путін, ймовірно, не зможе досягти своєї мети одним «ковтком», однак це залишається його основною метою. Блінкен додав, що навіть якщо в майбутньому буде пауза або припинення вогню, важливо, щоб цей процес був стійким і мав глибоке стратегічне підґрунтя.

«Це має сказати Путіну:«Я не можу знову зробити це так, щоб мені це зійшло з рук»», – резюмував Блінкен.

До слова, у повідомленні The Guardian зазначається, що рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро, так само як і останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, свідчать про те, що війна в Україні триватиме й надалі. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін. 

Як повідомлялось, якщо Кремль відмовиться від мирної угоди, президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. 

Зауважимо, російська економіка поступово занурюється у стагнацію, проте накопиченого запасу міцності Кремлю вистачить для ведення інтенсивних бойових дій ще протягом 3-5 років. Як повідомляє CNN з посиланням на аналітиків, економічний фактор наразі не є визначальним для воєнних планів Володимира Путіна.

Теги: путін Ентоні Блінкен війна

