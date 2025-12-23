Головна Світ Політика
Корупційний скандал в уряді Албанії спровокував масові протести

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Корупційний скандал в уряді Албанії спровокував масові протести
У Тирані протестувальники вийшли на вулиці, кидаючи пляшки з запальною сумішшю в урядову будівлю, де розташований офіс прем'єр-міністра Еді Рами
фото: Reuters

Албанці вимагають відставки уряду після корупційних звинувачень у владі

У Тирані протестувальники вийшли на вулиці, кидаючи пляшки з запальною сумішшю в урядову будівлю, де розташований офіс прем'єр-міністра Еді Рами. Вони вимагали відставки уряду після того, як прокурори висунули звинувачення у ймовірній корупції проти віцепрем'єр-міністра Белінди Баллуки. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Політична напруженість в Албанії загострилася після звинувачень на адресу Баллуки, яку разом з кількома іншими посадовцями та приватними компаніями звинуватили у використанні державних коштів для надання переваг певним компаніям у великих інфраструктурних проєктах.

Минулого місяця в парламенті Баллука заперечила ці звинувачення, назвавши їх «обмазуванням, натяками, напівправдою та брехнею» та заявила, що вона повністю співпрацюватиме із судовою системою. Однак спеціальна прокуратура, що займається боротьбою з корупцією, звернулася до парламенту з проханням зняти з неї недоторканність для можливого арешту. Неясно, коли відбудеться голосування в парламенті, де правляча партія Рами має більшість.

Протестувальники, які виступають проти корупції, вважають, що звинувачення є частиною великої схеми, в результаті якої державні кошти були вкрадені. «З нас досить, бо йдеться про десятки й сотні мільйонів євро, вкрадених у крадіжці, а вона не йде у відставку. Це ганьба», – заявив один із протестувальників.

Баллука очолює Міністерство інфраструктури, яке керує сотнями мільйонів євро, що виділяються на такі проекти, як будівництво доріг, мостів та тунелів.

Нагадаємо, уряд Болгарії заявив, що відкличе свій суперечливий проєкт бюджету на 2026 рік після масштабних акцій протесту, які відбувалися в країні протягом останніх днів.

