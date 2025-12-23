Корупційний скандал в уряді Албанії спровокував масові протести

У Тирані протестувальники вийшли на вулиці, кидаючи пляшки з запальною сумішшю в урядову будівлю, де розташований офіс прем'єр-міністра Еді Рами

Албанці вимагають відставки уряду після корупційних звинувачень у владі

У Тирані протестувальники вийшли на вулиці, кидаючи пляшки з запальною сумішшю в урядову будівлю, де розташований офіс прем'єр-міністра Еді Рами. Вони вимагали відставки уряду після того, як прокурори висунули звинувачення у ймовірній корупції проти віцепрем'єр-міністра Белінди Баллуки. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Політична напруженість в Албанії загострилася після звинувачень на адресу Баллуки, яку разом з кількома іншими посадовцями та приватними компаніями звинуватили у використанні державних коштів для надання переваг певним компаніям у великих інфраструктурних проєктах.

Минулого місяця в парламенті Баллука заперечила ці звинувачення, назвавши їх «обмазуванням, натяками, напівправдою та брехнею» та заявила, що вона повністю співпрацюватиме із судовою системою. Однак спеціальна прокуратура, що займається боротьбою з корупцією, звернулася до парламенту з проханням зняти з неї недоторканність для можливого арешту. Неясно, коли відбудеться голосування в парламенті, де правляча партія Рами має більшість.

Протестувальники, які виступають проти корупції, вважають, що звинувачення є частиною великої схеми, в результаті якої державні кошти були вкрадені. «З нас досить, бо йдеться про десятки й сотні мільйонів євро, вкрадених у крадіжці, а вона не йде у відставку. Це ганьба», – заявив один із протестувальників.

Баллука очолює Міністерство інфраструктури, яке керує сотнями мільйонів євро, що виділяються на такі проекти, як будівництво доріг, мостів та тунелів.

