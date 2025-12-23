Блінкен пояснив, чому поступки України не зупинять Путіна

Стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі

Блінкен висловив сумнів, що навіть масштабні поступки з боку Києва задовольнять Москву

Колишній державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі й досі вірить у можливість досягти своїх цілей силою. Про це він сказав у інтерв'ю для CNN, пише «Главком».

Коментуючи підхід адміністрації президента США Дональда Трампа, який передбачає тиск на Київ задля територіальних поступок, Блінкен зазначив, що така логіка не працює. «Коротка відповідь – ні», – сказав він.

За словами Блінкена, по-перше, «надзвичайно складно змусити українців добровільно відмовитися від більшої території», адже це означало б «фактично винагородити агресію», яку Україна зазнає з початку повномасштабного вторгнення.

По-друге, Блінкен висловив сумнів, що навіть масштабні поступки з боку Києва задовольнять Москву. «Я насправді не думаю, що навіть якщо піти на всеохопні поступки відповідно до того, чого хоче Росія, це задовольнить Путіна», – заявив він.

Ексдержсекретар наголосив, що попередній досвід переговорів це підтверджує. «Щоразу, коли українці казали: «Гаразд, ми можемо погодитися на частину цього, тепер черга за Росією», – Росія не робила жодного кроку», – зазначив Блінкен.

За його оцінкою, причина полягає в позиції Кремля. «Путін не зацікавлений. Він досі вважає, що може отримати бажане силою, і готовий принести величезні жертви, щоб триматися до кінця», – підсумував ексдержсекретар США.

До слова, у повідомленні The Guardian зазначається, що рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро, так само як і останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, свідчать про те, що війна в Україні триватиме й надалі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін.