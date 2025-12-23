Головна Світ Політика
Блінкен пояснив, чому поступки України не зупинять Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі
Блінкен висловив сумнів, що навіть масштабні поступки з боку Києва задовольнять Москву

Колишній державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі й досі вірить у можливість досягти своїх цілей силою. Про це він сказав у інтерв'ю для CNN, пише «Главком».

Коментуючи підхід адміністрації президента США Дональда Трампа, який передбачає тиск на Київ задля територіальних поступок, Блінкен зазначив, що така логіка не працює. «Коротка відповідь – ні», – сказав він.

За словами Блінкена, по-перше, «надзвичайно складно змусити українців добровільно відмовитися від більшої території», адже це означало б «фактично винагородити агресію», яку Україна зазнає з початку повномасштабного вторгнення.

По-друге, Блінкен висловив сумнів, що навіть масштабні поступки з боку Києва задовольнять Москву. «Я насправді не думаю, що навіть якщо піти на всеохопні поступки відповідно до того, чого хоче Росія, це задовольнить Путіна», – заявив він.

Ексдержсекретар наголосив, що попередній досвід переговорів це підтверджує. «Щоразу, коли українці казали: «Гаразд, ми можемо погодитися на частину цього, тепер черга за Росією», – Росія не робила жодного кроку», – зазначив Блінкен.

За його оцінкою, причина полягає в позиції Кремля. «Путін не зацікавлений. Він досі вважає, що може отримати бажане силою, і готовий принести величезні жертви, щоб триматися до кінця», – підсумував ексдержсекретар США.

До слова, у повідомленні The Guardian зазначається, що рішення Європейського Союзу надати Україні кредит у 90 млрд євро, так само як і останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, свідчать про те, що війна в Україні триватиме й надалі. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, головною причиною того, що війна між РФ та Україною не закінчилася, є російський диктатор Володимир Путін. 

