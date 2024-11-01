Піротехніки показали елементи ракети, якою росіяни атакували Одесу

Піротехніки ДСНС вилучили залишки касетної ракети з даху будівлі в Одесі

Залишки носія рятувальники виявили на даху однієї з будівель Одеси. Вибухонебезпечні предмети були вилучені для подальшого знищення. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою збройні сили Росії запустили по Одещині.

На даху будівлі, а також на землі неподалік неї, в Одесі знайшли частину носія касетних елементів фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

Як вказується, на даху будівлі, а також на землі неподалік неї, в Одесі знайшли частину носія касетних елементів.

Піротехнік готує вибухонебезпечні предмети до транспортування фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

Піротехніки служби ДСНС завантажують вибухонебезпечні предмети в спеціальний піротехнічний автомобіль для подальшого знищення фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

Піротехніки служби ДСНС транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.

Нагадаємо, в Одесі через російську ракетну атаку пошкоджена пожежна частина, два рятувальники зазнали поранень. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. повідомив, що під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога. Також пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.