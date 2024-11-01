Піротехніки показали елементи ракети, якою росіяни атакували Одесу
Піротехніки ДСНС вилучили залишки касетної ракети з даху будівлі в Одесі
Залишки носія рятувальники виявили на даху однієї з будівель Одеси. Вибухонебезпечні предмети були вилучені для подальшого знищення. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою збройні сили Росії запустили по Одещині.
Як вказується, на даху будівлі, а також на землі неподалік неї, в Одесі знайшли частину носія касетних елементів.
Піротехніки служби ДСНС транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.
Нагадаємо, в Одесі через російську ракетну атаку пошкоджена пожежна частина, два рятувальники зазнали поранень. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. повідомив, що під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога. Також пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.
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