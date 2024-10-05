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Трамп закликає Ізраїль вдарити по ядерних об'єктах Ірану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп закликає Ізраїль вдарити по ядерних об'єктах Ірану
фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану в якості відповіді на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня

Кандидат у президенти США Дональд Трамп висловився за удари по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на нещодавні балістичні обстріли з боку цієї країни. Про це він заявив під час передвиборчого мітингу в Північній Кароліні 4 жовтня.

Трамп розкритикував позицію чинного президента Джо Байдена, який нещодавно відмовився підтримати військові дії проти Ірану. Під час пресконференції Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах, на що він відповів негативно. Трамп вважає, що таке рішення є помилковим і що найважливішим завданням є зупинка розвитку ядерної програми Ірану.

Це найбільший ризик, який у нас є. Коли його запитували про Іран, його відповідь мала бути:

«Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а потім потурбуємось про інше», – зазначив Трамп, підкреслюючи свою позицію щодо безпеки.

Раніше Трамп не висловлювався щодо ескалації напруженості на Близькому Сході.

Нагадаємо, загострення на Близькому Сході може вплинути на результати виборів у США – FT.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп обстріл

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