Після погроз Америці КНДР запустила балістичну ракету

Балістична ракета перебувала у повітрі 74 хвилини, це найтриваліший політ в історії КНДР

12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ракета пролетіла 1000 км на висоті понад 6 тис. км, повідомили військові Японії. Балістична ракета перебувала у повітрі 74 хвилини, це найтриваліший політ в історії КНДР.

У Міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала. Японія висловила рішучий протест у зв’язку із ракетним запуском.

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Зазначається, що запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

Запуск привертає увагу до загрози, яку становить режим Кім Чен Ина, і збігається з самітом лідерів НАТО в Литві, де блок прагне посилити підтримку України. Лідери Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії беруть участь у саміті Альянсу, щоб підвищити увагу до загрози безпеці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Востаннє режим Кім Чен Ина запускав балістичні ракети близько трьох тижнів тому, невдовзі після погроз за проведення спільних військових навчань США з Південною Кореєю.

Нагадаємо, за словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються «неприкритим ядерним шантажем», і планують доставити до півострова атомний підводний човен. Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські військові.

США, Японія та Південна Корея засудили дії Північної Кореї. «Ці запуски є явним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і демонструють загрозу, яку представляють КНДР для міжнародного миру та безпеки, а також глобального режиму нерозповсюдження», – йдеться у спільній заяві союзників.