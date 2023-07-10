КНДР звинуватила США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками

За словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються «неприкритим ядерним шантажем»

Північна Корея звинуватила літаки-розвідники та безпілотники США у порушенні її повітряного простору, та пригрозила їх збивати. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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За словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються «неприкритим ядерним шантажем», і планують доставити до півострова атомний підводний човен.

Також він звинуватив Штати у проведенні «ворожої шпигунської діяльності» під час запуску літаків-розвідників біля східного та західного узбережжя, зазначається у повідомленні Центрального інформаційного агентства Кореї у понеділок.

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Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

"Немає жодних гарантій, що не станеться такої шокуючої аварії, як аварія стратегічного розвідувального літака ВПС США", - сказав представник Міноборони Північної Кореї.

Чиновник послався на минулі інциденти, коли КНДР збила американські літаки, у тому числі розвідувальний літак EC-121 у 1969 році та військовий вертоліт у 1994 році.

У заяві також йдеться про те, що Пхеньян вживе заходів для запобігання «безрозсудним діям» Вашингтона.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські військові.

США, Японія та Південна Корея засудили дії Північної Кореї. «Ці запуски є явним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і демонструють загрозу, яку представляють КНДР для міжнародного миру та безпеки, а також глобального режиму нерозповсюдження», – йдеться у спільній заяві союзників.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво щодо їхньої спільної мети побудови могутньої країни.