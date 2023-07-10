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КНДР звинуватила США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР звинуватила США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками
КНДР погрожує збивати американські літаки-розвідники
фото: Yonhap News

За словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються «неприкритим ядерним шантажем»

Північна Корея звинуватила літаки-розвідники та безпілотники США у порушенні її повітряного простору, та пригрозила їх збивати. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

За словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються «неприкритим ядерним шантажем», і планують доставити до півострова атомний підводний човен.

Також він звинуватив Штати у проведенні «ворожої шпигунської діяльності» під час запуску літаків-розвідників біля східного та західного узбережжя, зазначається у повідомленні Центрального інформаційного агентства Кореї у понеділок.

Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

"Немає жодних гарантій, що не станеться такої шокуючої аварії, як аварія стратегічного розвідувального літака ВПС США", - сказав представник Міноборони Північної Кореї.

Чиновник послався на минулі інциденти, коли КНДР збила американські літаки, у тому числі розвідувальний літак EC-121 у 1969 році та військовий вертоліт у 1994 році.

У заяві також йдеться про те, що Пхеньян вживе заходів для запобігання «безрозсудним діям» Вашингтона.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські військові.

США, Японія та Південна Корея засудили дії Північної Кореї. «Ці запуски є явним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і демонструють загрозу, яку представляють КНДР для міжнародного миру та безпеки, а також глобального режиму нерозповсюдження», – йдеться у спільній заяві союзників.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво щодо їхньої спільної мети побудови могутньої країни. 

Теги: літак вертоліт Північна Корея США

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