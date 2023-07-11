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США запустили розвідувальні літаки над КНДР: сестра Кім Чен Ина посипала погрозами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США запустили розвідувальні літаки над КНДР: сестра Кім Чен Ина посипала погрозами
США, Японія та Південна Корея засудили дії Північної Кореї з випробовуванням ракет
фото: Reuters

США закликали КНДР не вдаватися до ескалації та «зайнятися серйозною дипломатією»

Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон пригрозила Сполученим Штатам «шокуючими наслідками», якщо ті не припинять проводити розвідку над їхньою країною за допомогою літаків. Про це повідомляє The Guardian.

За її словами, американський літак-розвідник в понеділок, 10 липня, щонайменше вісім разів нібито заходив у східну економічну зону КНДР.

«У довгостроковій перспективі на цій ділянці відбудеться шокуючий інцидент», – заявила вона.

В США відерагували на таку заяву, закликавши КНДР не вдаватися до ескалації та «зайнятися серйозною дипломатією». В той же час, Південна Корея взагалі заперечила будь-які факти про те, що американський літак заходив в економічну зону КНДР.

Нагадаємо, за словами представника міністерства оборони Північної Кореї, США займаються «неприкритим ядерним шантажем», і планують доставити до півострова атомний підводний човен. Пхеньян заявляє, що американські безпілотники та літаки-розвідники 8 днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, повідомили південнокорейські військові.

США, Японія та Південна Корея засудили дії Північної Кореї. «Ці запуски є явним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і демонструють загрозу, яку представляють КНДР для міжнародного миру та безпеки, а також глобального режиму нерозповсюдження», – йдеться у спільній заяві союзників.

Теги: США Північна Корея Ким Чен Ын

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