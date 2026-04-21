Коли відбудуться наступні переговори між США та Іраном: ЗМІ назвали дату

Підготовка до переговорів у Ісламабаді перебуває на завершальному етапі

Другий раунд переговорів між делегаціями Сполучених Штатів та Ірану запланований у середу вранці, 22 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначають журналісти, віцепрезидент США Джей Ді Венс очолить американську делегацію та вилетить до Пакистану сьогодні. Іранську делегацію очолить речник парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Як повідомляє The Express Tribune з посиланням на офіційні джерела, підготовка до переговорів у Ісламабаді перебуває на завершальному етапі. З неділі до вечора понеділка до Пакистану прибули 11 літаків із персоналом, технікою та забезпеченням.

За інформацією видання, передові групи вже майже завершили підготовку майданчика, а основні делегації очікуються у вівторок, 21 квітня. Іранська делегація також може прибути до Ісламабада до вечора того ж дня.

Пакистанська сторона офіційно утримується від коментарів, однак, за даними журналістів, у приватних розмовах визнає, що ключова невизначеність пов’язана з позиціями обох сторін перед початком діалогу. Дипломатичні джерела також зазначають, що неофіційні контакти між Вашингтоном і Тегераном тривають.

Нагадаємо, Іран погодився на участь у другому раунді переговорів зі США. Віцепрезидент США Джей Ді Венс має вирушити до Ісламабаду для участі в переговорах, які можуть стати продовженням першого раунду, що відбувся 18-19 квітня.

До останнього моменту Тегеран офіційно не підтверджував участі. Як зазначає Axios, Білий дім очікував сигналу від іранської сторони протягом усього дня. За словами джерела, затримка була пов’язана з внутрішнім тиском, зокрема з боку Корпусу вартових Ісламської революції, який наполягав на жорсткішій позиції.

Раніше американський президент Дональд Трамп попередив, що у разі відсутності угоди після завершення 14-денного перемир’я ситуація різко загостриться.