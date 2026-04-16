Ізраїль та Ліван домовились про десятиденне перемир'я – Трамп

За словами Трампа, він доручив своїй адміністрації співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру

Президент США заявив про річницю у врегулюванні світових конфліктів

Президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Воно має розпочатися о 17:00 за східним часом (опівночі за Києвом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Білого дому Дональда Трампа.

За словами Трампа, він провів з політиками «чудові переговори» про мир. «У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, за участю нашого великого державного секретаря Марко Рубіо. Я доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру», – написав він.

Глава Білого дому заявив, що йому нібито вдалося врегулювати девʼять воєн і це стане ювілейною. «Для мене було честю вирішити 9 воєн по всьому світу, і це буде моя 10-та, тож давайте, зробімо це!» – додав президент США.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбулися переговори між Ізраїлем та Ліваном за посередництва США – перша зустріч такого рівня за тривалий час. Сторони позитивно оцінили хід переговорів.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом. Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами.

Як повідомлялося, на тлі невдалих переговорів між США та Іраном у Пакистані Армія оборони Ізраїлю готується до відновлення бойових дій. Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замір доручив військовим перейти до «підвищеного стану готовності» та підготуватися до відновлення бойових дій з Іраном. ЗМІ також пишуть, що ЦАХАЛ готується не лише до відновлення війни, а й до можливого раптового удару Ірану по Ізраїлю.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко виступив проти Ізраїлю, звинувативши Єрусалим у злочинах проти палестинців і жителів Лівану та пригрозивши можливими військовими діями.