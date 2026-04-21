Трамп пригрозив Ірану ударами, але допустив переговори

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп пригрозив Ірану ударами, але допустив переговори
Трамп одночасно погрожує Ірану і говорить про переговори
США готують новий раунд переговорів з Іраном у Пакистані

Президент США Дональд Трамп зробив суперечливі заяви щодо подальшого розвитку війни з Іраном, одночасно не виключаючи ескалацію і висловлюючи готовність до переговорів, передає «Главком»

Трамп допускає можливість дипломатичного врегулювання. Очікується, що новий раунд переговорів може відбутися в Ісламабаді. Водночас Трамп попередив, що у разі відсутності угоди після завершення 14-денного перемир’я ситуація різко загостриться.

«Якщо не буде домовленості – почне вибухати багато бомб», – сказав він.

За інформацією Associated Press, США планують направити делегацію на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом до Пакистану для продовження переговорів, попри те, що Іран наразі відмовляється брати в них участь.

Іранська сторона зайняла жорстку позицію. Спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф заявив, що Іран готовий до подальших дій на полі бою.

Сам Трамп наголосив, що не відчуває тиску щодо завершення війни: «Я зовсім не перебуваю під тиском».

В інтерв’ю Bloomberg він також заявив, що «дуже малоймовірно» продовжить режим припинення вогню.

Нагадаємо, спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф заявив, що переговори між Тегераном та Вашингтоном про врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Ситуація загострилася в суботу, 18 квітня, коли Іран офіційно оголосив про повторне закриття стратегічно важливої Ормузької протоки. Своє рішення Тегеран мотивував «неодноразовими порушеннями довіри» з боку США, які продовжують утримувати військово-морську блокаду іранських портів.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Трамп пригрозив Ірану ударами, але допустив переговори
