Навроцький та Орбан провели закриту зустріч у Будапешті

Переговори тривали понад годину і проходили без доступу журналістів

Президент Польщі Кароль Навроцький і прем’єр Угорщини Віктор Орбан провели закриту зустріч у Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

За даними видання, переговори між політиками тривали понад годину і завершилися після 18:00. Перед цим Навроцький також провів коротку зустріч із президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вона тривала близько 15 хвилин.

Зазначається, що спілкування з Орбаном відбувалося за зачиненими дверима без участі журналістів. Представникам медіа не дозволили наблизитися до місця переговорів.

Польські ЗМІ могли висвітлювати візит лише з вулиці – за межами резиденції угорського прем’єра. Деталі розмови між Навроцьким і Орбаном наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу дедалі частіше використовують вузькі формати консультацій замість повних засідань за участю всіх держав-членів, аби не ділитися чутливою інформацією з Угорщиною через потенційний витік конфіденційної інформації.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. За словами співрозмовника The Washington Post, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.