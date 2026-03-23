Навроцький та Орбан провели закриту зустріч у Будапешті

Єгор Голівець
Лідери Польщі та Угорщина годину говорили за зачиненими дверима
Президент Польщі Кароль Навроцький і прем’єр Угорщини Віктор Орбан провели закриту зустріч у Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

За даними видання, переговори між політиками тривали понад годину і завершилися після 18:00. Перед цим Навроцький також провів коротку зустріч із президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вона тривала близько 15 хвилин.

Зазначається, що спілкування з Орбаном відбувалося за зачиненими дверима без участі журналістів. Представникам медіа не дозволили наблизитися до місця переговорів.

Польські ЗМІ могли висвітлювати візит лише з вулиці – за межами резиденції угорського прем’єра. Деталі розмови між Навроцьким і Орбаном наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу дедалі частіше використовують вузькі формати консультацій замість повних засідань за участю всіх держав-членів, аби не ділитися чутливою інформацією з Угорщиною через потенційний витік конфіденційної інформації.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. За словами співрозмовника The Washington Post, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

 

Читайте також:

Читайте також

Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
27 лютого, 23:58
Президент заявив, що Україні важливо залучити Китай до участі в мирних перемовинах
Мирні перевогори. Зеленський розповів про роль Китаю
2 березня, 13:25
Петер Мадяр представляє опозицію в Угорщині
Влада Орбана під загрозою? Опозиція лідирує в опитуваннях перед виборами
5 березня, 11:49
Сіярто укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
8 березня, 20:41
Разом з автомобілями повернули і частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
12 березня, 22:37
Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
12 березня, 22:52
Гергей Гуляш зробив заяву про можливість повернення Україні золота та грошей Ощадбанку
Угорщина назвала умову повернення викрадених коштів Ощадбанку
12 березня, 15:47
Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока та вершків, випередивши Німеччину
Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока
15 березня, 04:59
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
19 березня, 21:32

Політика

Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
Нова країна заявила про готовність долучитися «коаліції охочих»
Нова країна заявила про готовність долучитися «коаліції охочих»
Навроцький та Орбан провели закриту зустріч у Будапешті
Навроцький та Орбан провели закриту зустріч у Будапешті
Велика Британія викликала посла Ірану
Велика Британія викликала посла Ірану
Естонія приєдналася до угоди про спецтрибунал проти РФ
Естонія приєдналася до угоди про спецтрибунал проти РФ
Результати виборів мера Мюнхена шокували росіян: що сталося
Результати виборів мера Мюнхена шокували росіян: що сталося

Новини

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
