Скандал між Ватиканом та Білим домом ставить під удар головне свято США: подробиці

Лариса Голуб
Папа Лев XIV може відмовитися від поїздки на 250-річчя Америки
Між Ватиканом і Сполученими Штатами виник дипломатичний скандал після публічних заяв Папи Римського Лева XIV щодо політики Білого дому 

Відносини між Ватиканом та Вашингтоном опинилися у кризі. Публічна критика Папи Римського Лева XIV на адресу адміністрації Дональда Трампа поставила під питання участь понтифіка в урочистостях до 250-річчя незалежності США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Independent.

Видання пише, що понтифік відкрито розкритикував імміграційну та військову політику адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, він висловився проти війни в Ірані, а також назвав ставлення до мігрантів «вкрай неповажним». Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії. 

«Папа Римський, американець, голосно критикував політику Трампа, особливо щодо імміграції та війни. Католицький лідер засудив війну в Ірані та заявив, що ставлення адміністрації Трампа до іммігрантів було «вкрай неповажним», – пише видання.

Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень. Повідомляється, що розмова була напруженою. У Міністерстві оборони США дали зрозуміти, що у геополітичних питаннях вирішальну роль відіграє сила, а не моральні оцінки.

Водночас у Пентагоні офіційно заперечили тиск, заявивши, що зустріч із представником Ватикану була конструктивною і проходила у шанобливій атмосфері. 

«Пентагон відповів на заяву Папи Римського, в якій він сказав, що «дипломатія, яка сприяє діалогу та прагне консенсусу між усіма сторонами, замінюється дипломатією, заснованою на силі, як окремими особами, так і групами союзників». Після зустрічі, як повідомляється, Папа Римський відмовився від запрошення Трампа взяти участь у заходах з нагоди 250-річчя країни», – пише видання.

«Главком» писав, що Папа Римський Лев XIV не братиме участі в Раді миру, ініційованій американським президентом Дональдом Трампом, оскільки у Ватикані побоюються, що новий формат може послабити авторитет Організації Об’єднаних Націй.

За словами державного секретаря Святого престолу кардинала П’єтро Пароліна, Ватикан отримав запрошення приєднатися до ініціативи наприкінці січня, однак вирішив відмовитися через специфіку запропонованого формату. «Одне з занепокоєнь полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН повинна керувати цими кризовими ситуаціями. Це одне з питань, на якому ми наполягали», – сказав він.

Паролін зазначив, що Святий престол традиційно підтримує багатосторонні механізми дипломатії та виступає за збереження центральної ролі ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів. 

