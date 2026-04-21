Іран погодився на другий раунд переговорів зі США – Axios

glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Після затримки та внутрішніх дискусій Іран погодився долучитися до переговорного процесу

Іран погодився на участь у другому раунді переговорів зі США. Про це пише ВВС з посиланням на джерела Axios, передає «Главком».

За інформацією видання, віцепрезидент США Джей Ді Венс має вирушити до Ісламабаду для участі в переговорах, які можуть стати продовженням першого раунду, що відбувся 18-19 квітня.

До останнього моменту Тегеран офіційно не підтверджував участі. Як зазначає Axios, Білий дім очікував сигналу від іранської сторони протягом усього дня. За словами джерела, затримка була пов’язана з внутрішнім тиском, зокрема з боку Корпусу вартових Ісламської революції, який наполягав на жорсткішій позиції.

Водночас, за даними видання, іранська переговорна команда чекала дозволу від верховного керівництва країни, який, за словами співрозмовників, було отримано ввечері.

Напередодні джерела Reuters повідомляли, що Іран розглядає можливість участі в переговорах, але остаточне рішення тоді ще не було ухвалене.

Американську делегацію, окрім Венса, можуть також представляти Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп попередив, що у разі відсутності угоди після завершення 14-денного перемир’я ситуація різко загостриться.

