Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського про знищення російського корвета в Лівії. Він заявив, що питанням займається Міністерство оборони Росії, яке за потреби надасть відповідну інформацію, пише «Главком».

«Цим займається наше оборонне відомство. І інформація, якщо це буде визнано доцільним, також надаватиметься по лінії оборонного відомства. Але, звичайно ж, ми звернули увагу на заяву Зеленського з цього приводу», – сказав Пєсков.

Представник Кремля не підтвердив і не спростував інформацію про знищення корабля, а переадресував запитання до російського Міноборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження російського корвета в Лівії. Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої знищили російський військовий корвет «Меркурій» та бойовий вертоліт Ка-27.

За його словами, для атаки залучили сім морських дронів українського виробництва. Корвет «Меркурій» був одним із найновіших кораблів російського флоту – його прийняли на озброєння у 2023 році, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.