Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки

Під час атаки 18 січня на нафтобазу в Тульській області було пошкоджено ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату «8 березня»

Українські дрони значно пошкодили ємності з паливно-мастильними матеріалами на комбінаті «8 березня» в Тульській області під час атаки 18 січня. Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на супутникові знімки.

«Як видно на фото за 21 січня внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату «8 березня» Росрезерву в селі Делілове», – йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки українських дронів на нафтобазу в Тульській області 18 січня: з'явилися супутникові знімки. pic.twitter.com/rrLcaL09yT January 22, 2025

Нагадаємо, у ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області.

На цьому об’єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти. На території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у Тульській області РФ.

До слова, триває 1064-й день повномасштабної війни.