Росіяни планують відновити «увесь комплекс» російсько-американських відносин

На переговорах Росії та США в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді стоїть питання про те, щоб домовитися, як починати перемовини щодо України. Про це повідомив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков, пишуть російські ЗМІ.

Крім того, вже відомо, хто увійде до складу російської делегації. Окрім, власне, Ушакова, це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Крім того, до них, можливо, приєднається голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Перемовини в Ер-Ріяді насамперед будуть присвячені відновленню всього комплексу російсько-американських відносин, а також майбутній зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Окрім того, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.