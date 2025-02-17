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Зустріч американських і російських посадовців у Саудівській Аравії. Держдеп зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зустріч американських і російських посадовців у Саудівській Аравії. Держдеп зробив заяву
Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у переговорах з Росією
фото з відкритих джерел

Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії

Зустрічі американських і російських посадовців у Саудівській Аравії, які відбудуться 18 лютого, не слід розглядати як переговори про завершення війни в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Таммі Брюс, повідомляє Barron’s.

«Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах», – сказала вона.

Посадовиця додала, що президент США Дональд Трамп доручив офіційним особам «ефективно продовжити» телефонну розмову, яку він провів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Раніше Зеленський розповів, що Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни в Україні. Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки.

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду

До слова, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.

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Теги: Україна переговори росія США Держдепартамент США війна

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