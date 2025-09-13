Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь

Блюменталь: Треба показати пану Путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія

Сенатор-демократ Річард Блюменталь нагадав, що Конгрес має право діяти як незалежна гілка влади та закликав винести законопроєкт на голосування

Конгрес США може не очікувати на схвалення президента Дональда Трампа для ухвалення нових антиросійських санкцій. Сенатор-демократ Річард Блюменталь у своїй статті для Wall Street Journal закликав Конгрес діяти негайно.

За словами Блюменталя, законопроєкт, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має підтримку 85 сенаторів з усього політичного спектру. Документ спрямований на те, щоб завдати необхідного удару по двигуну російської військової машини – торгівлі нафтою.

Законопроєкт передбачає:

санкції проти російських олігархів;

санкції проти країн, які фінансують російську агресію, купуючи її нафту.

Ці заходи, як стверджує сенатор, повинні змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Блюменталь наголосив, що Конгрес має право діяти як незалежна гілка влади, і не повинен чекати на «погладжування президента по голові». Він нагадав, що Конституція надала Конгресу повноваження та відповідальність захищати національну безпеку. Сенатор закликав винести законопроєкт на голосування, щоб «показати пану Путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія».

До слова, у Сенаті США знову посилюються заклики до ухвалення жорстких санкцій проти Росії. Двопартійна група сенаторів виступає за визнання РФ державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Законопроєкт, представлений сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Кеті Брітт, а також демократами Річардом Блументалем і Емі Клобучар, пропонує визнати Росію та Білорусь державами, що підтримують тероризм. Ця міра буде застосована, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни.

Як повідомлялося, Конгрес США готовий підтримати президента Дональда Трампа в питанні запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це повідомив сенатор Ліндсі Грем у своєму дописі в соцмережі X, інформує «Главком».

За словами Грема, він повністю підтримує позицію президента щодо інциденту з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі.

«Пане президенте, Конгрес із вами. Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви зможете застосовувати на свій розсуд. Наша мета – дати вам можливості для протидії зростаючій загрозі», – написав сенатор.