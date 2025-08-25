Келлог в День Незалежності України написав послання Трампу

Келлог: Президент Дональд Трамп – єдиний лідер, який може покласти край цій жахливій війні

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог відвідав Україну у День Незалежності. У своєму дописі про святкування цього дня у Києві він згадав зусилля американського лідера завершити війну в Україні, передає «Главком».

«Маю честь бути в Україні, святкуючи 34-ту річницю Незалежності, підтримуючи зусилля Дональда Трампа щодо припинення цієї війни та зупинення вбивств. Зворушлива церемонія вшанування поранених солдатів за доблесть, військових частин за бойові почесті та дружин, дітей та батьків загиблих солдатів.

Президент Дональд Трамп – єдиний лідер, який може покласти край цій жахливій війні, війні, яку він успадкував. Для мене велика честь підтримувати його неймовірні лідерські зусилля», – написав Келлог.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до України та взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності.

Крім того, повідомлялось, що спецпредставник Трампа проведе зустрічі з лідерами, аби обговорити дипломатичні події. Візит відбувається на тлі переговорів США, України та Європи щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.

Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.