Литва відмовляється послаблювати санкції проти Білорусі та РФ

Прем'єрка Литви Інга Ругінене вважає, що наступний пакет обмежень має бути ще жорсткішим

Литва залишається непохитною у своїй санкційній політиці щодо Білорусі та Росії, і не збирається знімати заборону на транзит білоруських калійних добрив. Про це заявила голова литовського уряду Інга Ругінене, повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал LRT.

Ругінене зазначила, що санкційний тиск на агресора потрібно не зменшувати, а нарощувати.

«Якщо ми не підемо далі і не тиснутимемо щодо санкцій і жорсткого підходу до агресора, буде погано. Можливо, США тиснутимуть, але, гадаю, ми тут непохитні», – заявила вона.

Прем'єрка Литви не підтримує ідею послаблення санкцій, вважаючи, що наступний пакет обмежень має бути ще жорсткішим.

На питання про можливий зв'язок між санкційною політикою та переговорами щодо перебування американських військ у Литві, Ругінене відповіла, що «про це можна було б розмовляти».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул, передає «Главком» з посиланням на «БелТА».

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з «Белавіа». Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято президентом, який сказав: «Зробіть це негайно». Щодо «Белавіа». Зараз це рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами і відомствами, які залучені до цієї роботи», – підкреслив Джон Коул.

До слова, у Сенаті США знову посилюються заклики до ухвалення жорстких санкцій проти Росії. Двопартійна група сенаторів виступає за визнання РФ державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Законопроєкт, представлений сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Кеті Брітт, а також демократами Річардом Блументалем і Емі Клобучар, пропонує визнати Росію та Білорусь державами, що підтримують тероризм. Ця міра буде застосована, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни.