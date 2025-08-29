Головна Гроші Економіка
Два суди вже виграно: Україна подала новий позов проти Росії за втрати банків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Два суди вже виграно: Україна подала новий позов проти Росії за втрати банків
Наразі на розгляді судів першої інстанції перебувають ще три справи, включаючи нещодавно поданий позов по «Південкомбанку»
фото: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів подав черговий позов проти Росії на 2,8 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав новий позов проти Росії, вимагаючи відшкодування збитків, завданих ПАТ «КБ «Південкомбанк». Сума позову становить понад 2,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд гарантування вкладів.

За попередніми оцінками Фонду, загальна сума втрат банків, переданих під його управління з 2014 року, складає 84 млрд грн. За словами Новікова, Фонд гарантування прагне не допустити безкарності Росії та забезпечити відшкодування збитків кредиторам і державі.

Фонд уже подав п’ять позовів проти агресора, два з яких виграв. Судові рішення на користь Фонду були ухвалені у справах:

  • ПАТ «КБ «УФС» на суму 1,9 млрд грн.
  • Груповий позов щодо банків «Грін Банк», «Ерде Банк», «Укргазпромбанк», «Банк «Таврика» та «Фортуна-Банк» на загальну суму 498,5 млн грн.

Наразі на розгляді судів першої інстанції перебувають ще три справи, включаючи нещодавно поданий позов по «Південкомбанку».

Ухвалені судами позитивні рішення Фонд передає до виконавчої служби, а їхнє виконання можливе в юрисдикціях, де зберігаються заморожені російські активи.

Крім того, Фонд гарантування вкладів готується подавати матеріали щодо збитків, завданих уже під час повномасштабного вторгнення. Це буде зроблено через Міжнародний реєстр збитків, як тільки він почне приймати заяви від юридичних осіб.

Нагадаємо, Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 млрд євро заморожених російських активів у спеціальний фонд і спрямувати їх на відбудову України після завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення активів у більш ризиковані інвестиції, які могли б принести більше прибутків для України та посилити тиск на Росію, яка відмовляється припинити бойові дії. Ініціатива може стати кроком до потенційної конфіскації активів і передачі їх Україні як покарання за відмову Росії виплачувати післявоєнні репарації. Водночас варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти якої виступає більшість країн ЄС через фінансові та юридичні міркування.

