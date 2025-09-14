Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT

Раніше Трамп висунув країнам-членам НАТО умову, яку неможливо виконати

Президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для введення нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО вчинять так само. Також він зажадав, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

У Європейській комісії пообіцяли попрацювати над цим питанням зі своїми партнерами по всьому світу. Ба більше, Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти.

У виданні вважають, що цю умову майже напевно не буде виконано, про що знає президент США і його радники. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, і вони навряд чи припинять закупівлі.

Проте багато інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Деякі з них, як і раніше, покладаються на російський природний газ, про що Трамп не згадав, додали у виданні.

Журналісти нагадали, що президент США неодноразово погрожував вжити заходів проти Росії, але щоразу знаходив новий спосіб уникнути цього. Наприклад, саміт на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним обіцяв підготувати підґрунтя для двосторонньої зустрічі глави Кремля з президентом України Володимиром Зеленським. Очевидно, що така зустріч не відбудеться в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових експортних обмежень проти іноземних компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Рішення набуде чинності 16 вересня.

Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн, які постачали товари для військово-промислового сектору РФ.