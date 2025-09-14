Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти
фото з відкритих джерел

Раніше Трамп висунув країнам-членам НАТО умову, яку неможливо виконати

Президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для введення нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО вчинять так само. Також він зажадав, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

У Європейській комісії пообіцяли попрацювати над цим питанням зі своїми партнерами по всьому світу. Ба більше, Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти.

У виданні вважають, що цю умову майже напевно не буде виконано, про що знає президент США і його радники. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, і вони навряд чи припинять закупівлі.

Проте багато інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Деякі з них, як і раніше, покладаються на російський природний газ, про що Трамп не згадав, додали у виданні.

Журналісти нагадали, що президент США неодноразово погрожував вжити заходів проти Росії, але щоразу знаходив новий спосіб уникнути цього. Наприклад, саміт на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним обіцяв підготувати підґрунтя для двосторонньої зустрічі глави Кремля з президентом України Володимиром Зеленським. Очевидно, що така зустріч не відбудеться в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових експортних обмежень проти іноземних компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Рішення набуде чинності 16 вересня. 

Обмеження стосуватимуться фірм з кількох країн, які постачали товари для військово-промислового сектору РФ.

Читайте також:

Теги: росія санкції Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
3 вересня, 08:45
Найбільш раціональним, з точки зору ефективності і вартості, варіантом гарантування безпеки України залишається її членство у НАТО
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
22 серпня, 15:13
Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
12 вересня, 18:00
Трамп: Я думаю, якби я не був президентом, він би захопив усю Україну
Трамп упевнений, що Путін не стане з ним жартувати під час переговорів
15 серпня, 00:45
Кая Каллас повідомляла, що європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії
Каллас розповіла, які санкції ЄС може запровадити проти Росії у 19-му пакеті
29 серпня, 12:49
The Telegraph дізнався план гарантій безпеки для України
The Telegraph дізнався план гарантій безпеки для України
31 серпня, 02:55
Босацький заявив, що Польща не дозволить себе залякати і її рішучість підтримувати Україну залишається непохитною
На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно
Вчора, 01:15
Перший контракт білоруса з армією РФ було укладено в липні 2022 року, а останній – у липні 2025-го
Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
Вчора, 05:29
Лукашенко провів зустріч з представником президента США Джоном Коулом
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»
11 вересня, 15:27

Соціум

Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)
У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua