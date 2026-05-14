Королеву Данії госпіталізовано

Ростислав Вонс
Останніми роками королева стикалася з численними проблемами зі здоров’ям
86-річна Маргрете була доправлена до головної лікарні Копенгагена

Королеву Данії Маргрете, яка зреклася престолу у 2024 році, було госпіталізовано через біль у грудях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Згідно з повідомленням королівського двору Данії, 86-річна королева була доправлена до Рігсгоспіталету, головної лікарні Копенгагена, у зв'язку зі стенокардією. «Її Величність втомлена, але в доброму гуморі», – йдеться в повідомленні.

Королева залишиться в лікарні на вихідні для спостереження та обстежень.

Нагадаємо, у 2023 році королева Данії Маргрете II оголосила під час традиційної новорічної промови, що йде у відставку. Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року після того, як помер її батько, король Фредерік ІХ. На момент коронації їй був 31 рік. Маргрете II править найдовше з нині монархів Європи – понад 50 років.

Маргрете, яка користується величезною популярністю серед данців завдяки поміркованій модернізації монархії, останніми роками стикалася з численними проблемами зі здоров’ям. Вона правила 52 роки, перш ніж у січні 2024 року передала трон своєму старшому синові Фредеріку. Зокрема, у 2024 році королева Данії Маргрете потрапила до лікарні після падіння в замку Фреденсборг.

