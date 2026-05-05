Датське судно пройшло Ормузькою протокою під захистом військових США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Ормузька протока є критичним вузлом для світової економіки
Корабель під назвою «Альянс Ферфакс» перебував у Перській затоці, коли у лютому спалахнула війна, і не міг відплисти

Данська логістична компанія Maersk підтвердила, що в понеділок, 4 травня, її судно перетнуло Ормузьку протоку під захистом американських військових. У заяві компанії зазначається, що екіпаж корабля перебуває у безпеці та не постраждав. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Корабель під назвою Alliance Fairfax опинився заблокованим у Перській затоці ще в лютому, коли почалися бойові дії, і з того часу не міг залишити акваторію. Нещодавно американське військове командування зв'язалося з Maersk і запропонувало забезпечити безпечний вихід судна під своїм захистом.

Після узгодження деталей з керівництвом компанії, Alliance Fairfax залишив затоку в супроводі військових засобів США. Maersk подякувала американським військовим за професіоналізм і координацію операції, зазначивши, що судно незабаром повернеться до виконання регулярних комерційних рейсів.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.

Як відомо, для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для постійного моніторингу акваторії.

Військові наголошують, що така концентрація сил необхідна для придушення будь-яких спроб перешкоджати комерційному судноплавству в одному з найнебезпечніших регіонів світу.

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

