Україна отримала від Данії слухові апарати для 10 областей

glavcom.ua
Обладнання вже розподілено між медичними закладами у регіонах і столиці
МОЗ: понад 7,8 млн гривень на слухову реабілітацію надійшло від Данії

Данія передала Україні 3150 сучасних слухових апаратів загальною вартістю понад 7,8 млн гривень – гуманітарну допомогу для пацієнтів із порушеннями слуху вже доставлено в країну та розподілено між медичними закладами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ України.  

Які регіони отримали обладнання

Слухові апарати надійшли до закладів охорони здоров'я в 10 областях і столиці. Обладнання отримали медичні заклади у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській і Чернівецькій областях, а також у Києві.

За даними МОЗ, це дозволить забезпечити пацієнтів сучасними засобами слухової реабілітації та підвищити доступність відповідної медичної допомоги на місцях.  

Навчання медперсоналу та глобальний контекст 

У квітні стартувало навчання медичних працівників, залучених до видачі апаратів пацієнтам і консультування щодо їх використання. МОЗ наголошує, що такий підхід є частиною системної роботи з підвищення якості та доступності медичних послуг.

Проблема порушень слуху є глобальною. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2050 року майже 2,5 млрд людей матимуть певний ступінь втрати слуху, і щонайменше 700 млн з них – кожен десятий мешканець планети – потребуватимуть слухової реабілітації.  

Хто в Україні має право на безоплатний слуховий апарат

Відповідно до чинного законодавства, слухові апарати безоплатно можуть отримати:

  • діти та дорослі з інвалідністю через порушення слуху;
  • військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю.

Нагадаємо, слухова реабілітація є частиною ширшої системи медичної допомоги людям з інвалідністю. Раніше «Главком» повідомляв, які програми реабілітації доступні для захисників після повернення з полону – зокрема, відновлення функцій після поранень, серед яких і ураження слуху.

До слова, Національна служба здоров'я України пояснювала, які медичні послуги пацієнти мають право отримати безоплатно в межах програми медичних гарантій. 

