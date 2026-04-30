Трамп досі марить Гренландією? США направили посланця на острів
Перший візит емісара відбудеться на тлі напруження із Данією та дискусій про контроль над островом
Сполучені Штати готують перший візит свого спецпредставника у справах Гренландії на тлі загострення відносин із Данією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.
Спецпредставник США Джефф Лендрі має намір відвідати арктичний острів уже наступного місяця. Він був призначений на цю посаду президентом Дональдом Трампом ще у грудні.
Зазначається, що Лендрі, який також є губернатором Луїзіани, планує взяти участь у бізнес-конференції «Майбутнє Гренландії», що відбудеться 19-20 травня у столиці острова – місті Нуук.
Наразі залишається невідомим, чи передбачає його поїздка окремі зустрічі з керівництвом Гренландії. Водночас роль Лендрі як посланця викликала підвищену увагу через відсутність у нього досвіду в арктичній політиці, а також через його попередні заяви щодо можливого переходу острова під контроль США.
Під час призначення Лендрі заявив, що для нього є честю служити Дональду Трампу, щоб «зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів». Очікується, що на конференції також буде присутній посол США в Данії Кен Гауері.
Цей візит відбувається на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Копенгагеном після того, як Трамп активізував риторику щодо встановлення контролю над Гренландією. Острів має стратегічне значення в Арктиці та є напівавтономною територією у складі Данії.
Нагадаємо, що Данія та Гренландія вже розпочали переговори зі США в межах рамкової угоди, однак ключове питання суверенітету залишається відкритим.
Додатковим фактором є політична нестабільність у Данії, де переговори про формування уряду тривають уже шостий тиждень після парламентських виборів у березні.
