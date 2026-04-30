Трамп досі марить Гренландією? США направили посланця на острів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп досі марить Гренландією? США направили посланця на острів
Трамп направив спецпредставника у справах Гренландії Джеффа Лендрі з першим візитом
фото з відкртих джерел

Перший візит емісара відбудеться на тлі напруження із Данією та дискусій про контроль над островом

Сполучені Штати готують перший візит свого спецпредставника у справах Гренландії на тлі загострення відносин із Данією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Спецпредставник США Джефф Лендрі має намір відвідати арктичний острів уже наступного місяця. Він був призначений на цю посаду президентом Дональдом Трампом ще у грудні.

Зазначається, що Лендрі, який також є губернатором Луїзіани, планує взяти участь у бізнес-конференції «Майбутнє Гренландії», що відбудеться 19-20 травня у столиці острова – місті Нуук. 

Наразі залишається невідомим, чи передбачає його поїздка окремі зустрічі з керівництвом Гренландії. Водночас роль Лендрі як посланця викликала підвищену увагу через відсутність у нього досвіду в арктичній політиці, а також через його попередні заяви щодо можливого переходу острова під контроль США.

Під час призначення Лендрі заявив, що для нього є честю служити Дональду Трампу, щоб «зробити Гренландію частиною Сполучених Штатів». Очікується, що на конференції також буде присутній посол США в Данії Кен Гауері.

Цей візит відбувається на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Копенгагеном після того, як Трамп активізував риторику щодо встановлення контролю над Гренландією. Острів має стратегічне значення в Арктиці та є напівавтономною територією у складі Данії.

Нагадаємо, що Данія та Гренландія вже розпочали переговори зі США в межах рамкової угоди, однак ключове питання суверенітету залишається відкритим.

Додатковим фактором є політична нестабільність у Данії, де переговори про формування уряду тривають уже шостий тиждень після парламентських виборів у березні.

