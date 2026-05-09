Трамп відправив посланця до Гренландії: коли очікується візит

Іванна Гончар
Уже в травні спецпосланець Трампа відвідає острів

Посланець Трампа з питань Гренландії здійснить свій перший візит на арктичний острів цього місяця. За повідомленням АР, візит відбудеться уже цього місяця, пише «Главком».

Повідомляється, що пізніше цього місяця губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також виконує обов'язки спеціального посланця президента США в Гренландії, здійснить свій перший візит на данську територію, яку, за словами Трампа, Сполучені Штати повинні захопити з міркувань національної безпеки.

Анонімний чиновник для АР повідомив, що Лендрі планує відвідати бізнес-конференцію Future Greenland у місті Нуук.

Раніше вже повідомлялось, що Сполучені Штати готують перший візит свого спецпредставника у справах Гренландії на тлі загострення відносин із Данією.

Нагадаємо, що Данія та Гренландія вже розпочали переговори зі США в межах рамкової угоди, однак ключове питання суверенітету залишається відкритим.

Додатковим фактором є політична нестабільність у Данії, де переговори про формування уряду тривають уже шостий тиждень після парламентських виборів у березні.

