Данія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Україна спільно з міжнародними партнерами активно працює над створенням спеціального трибуналу, який здійснюватиме суд над керівництвом РФ

Данія повідомила Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За словами глави МЗС України, Данія стала ще однією державою, яка долучилася до створення спецтрибуналу для РФ. Він підкреслив, що розширена часткова угода, необхідна для запуску спецтрибуналу, буде схвалена в п’ятницю, 15 травня, на засіданні комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Нагадаємо, Україна разом із міжнародними партнерами активно працює над створенням спеціального трибуналу, який зможе судити вище керівництво РФ за розв'язання повномасштабної війни. Низка європейських країн уже підтримала модель трибуналу, яка базуватиметься на міжнародній угоді під егідою Ради Європи.

Як відомо, Ліхтенштейн підтвердив намір приєднатися до розширеної часткової угоди щодо створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. Раніше стало відомо, що Бельгія приєднається до розширеної часткової угоди про спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.

До слова, Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників спецтрибуналу проти Росії.

Як повідомлялося, організаційна підготовка до запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, як заявляють в Офісі президента України, завершиться вже до кінця 2026 року.